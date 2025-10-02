Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

Российская система управления сетью RockITNet вошла в реестр отечественного ПО

Российская система управления сетевой инфраструктурой RockITNet, разработанная компанией «К2Тех», включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения под регистрационным номером №29469. Решение автоматизирует сбор данных о состоянии сетевого оборудования и помогает снижать угрозы кибератак. Присвоение статуса отечественного ПО подтверждает, что RockITNet соответствует требованиям законодательства и современным технологическим стандартам.

Сегодня большинство компаний имеют неоднородную структуру сети, которая объединяет решения нескольких вендоров с разным подходом к настройкам и эксплуатации. Это усложняет управление парком оборудования и ПО и может привести к появлению уязвимостей в сетевой инфраструктуре.

RockITNet — отечественное решение, предназначенное для регулярного автоматического аудита сетевой инфраструктуры с целью снижения киберугроз. Система собирает данные о сетевом оборудовании, анализирует состояние протоколов и устройств, собирает, хранит конфигурации оборудования и контролирует их изменения, а также выполняет проверку соответствия настройкам и требованиям информационной безопасности. На основе этих данных RockITNet формирует итоговый харденинг-отчет о состоянии сетевого оборудования, таким образом помогая выявлять и оперативно устранять уязвимости.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Одно из ключевых преимуществ RockITNet — мультивендорность. Система поддерживает всех основных производителей сетевого оборудования и позволяет быстро добавлять новых. Решение подойдет средним и крупным компаниям и будет особенно актуально для территориально-распределенных сетей, сферы ритейла, финсектора, транспортных и промышленных организаций и других отраслей, где сбои сетевой инфраструктуры и возможные кибератаки оказывают критическое влияние на бизнес.

Роман Тарабрин, руководитель практики автоматизации сетей компании «К2Тех», отметил: «Информационная безопасность во многом зависит от состояния сетевой инфраструктуры. Однако на фоне импортозамещения обеспечить контроль большого парка мультивендорных сетевых решений становится все сложнее. Неучтенное оборудование, ошибки и некорректные настройки конфигурации могут привести к уязвимостям и хакерским атакам. RockITNet помогает быстро оценить текущее состояние инфраструктуры и вовремя выявить потенциальные уязвимости в сети, а также обеспечивает надежный источник хранения конфигурационных данных сетевых устройств».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Россия собралась свободно торговать чипами с Индией. Власти экстренно собирают мнение ИТ-отрасли

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще