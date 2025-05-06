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Силантьев Юрий



06.05.2025 8000 документов в цифре: «К2Тех» внедрил КЭДО от «1С» 1
26.04.2024 «К2Тех» перевел сеть магазинов Zolla на новую систему автоматизации торговли 1
25.04.2024 «К2Тех» и «Альфа-Лизинг» разработали уникальную ERP-систему управления лизинговой деятельностью 1
29.11.2023 «К2тех» заместил ERP-систему лизинговой компаний в России . 1
15.10.2020 «Крок» модернизировала единое пространство для работы с НСИ в Segezha Group 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Силантьев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

8425 4
К2Тех 156 3
SAP SE 5323 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Крок - Croc 1784 1
НСПК - Национальная система платежных карт 830 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Zolla - Золла 17 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2020 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1926 1
Федеральное казначейство России 1809 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31633 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6822 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1748 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14613 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3802 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3156 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3684 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4111 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1748 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10357 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2070 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20422 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 482 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28722 1
DevOps - Development и Operations 931 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13646 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 557 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12783 1
1С:ERP Управление предприятием 590 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 260 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 31 1
Бовкун Лилия 1 1
Акопова Кристина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148100 3
Европа 21895 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 27 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24664 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6079 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4218 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2980 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2940 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5566 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7217 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5896 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14007 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5954 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1665 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3284 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357567, в очереди разбора - 757981.
Создано именных указателей - 174067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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