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Силантьев Юрий
Силантьев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8425 4
|К2Тех 156 3
|SAP SE 5323 2
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
|Крок - Croc 1784 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2020 2
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1926 1
|Федеральное казначейство России 1809 1
|1С:ERP Управление предприятием 590 1
|1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 260 1
|1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 31 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148100 3
|Европа 21895 1
|Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 27 1
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