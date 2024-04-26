«К2Тех» перевел сеть магазинов Zolla на новую систему автоматизации торговли

Системный интегратор «К2Тех» реализовал новое решение для автоматизации торговой деятельности Zolla, представителя российской модной индустрии. Разработчики переключили информационные потоки локальных систем компании на новое решение, оптимизировали архитектуру информационного контура и провели множество других значимых улучшений.

Необходимость в замещении исторической системы управления торговой деятельностью у Zolla формировалась давно – на используемую версию решения «1С: Управление торговлей 10.3» могли перестать выходить обновления, при этом у бизнеса копились запросы. Ключевым требованием к новой системе стал расчет себестоимости товаров в соответствии с актуальными регламентами и нормами. Сложность перехода заключалась в том, что на ИТ-системе было завязано огромное количество бизнес-процессов компании. В Zolla входит более 450 магазинов по всей России, каждый из которых имеет отдельную информационную базу и связан интеграционными потоками с центральной базой автоматизации торговли. Система ежедневно отражает в среднем 30 тыс. операций, собирает и консолидирует данные из отдельных информационных баз каждого магазина о заполненности складов, перемещениях товара и его продажах. Остановка такой системы даже на сутки грозила убытками. Поэтому главная задача, которая требовала решения – как плавно и безболезненно для заказчика перевести всю сеть магазинов и центральный офис на новую систему.

Для базы построения новой системы было выбрано решение «1С: Управление торговлей 11.5». Это типовой продукт, позволивший закрыть большинство потребностей заказчика по функционалу. Система работает на базе платформы «1С 8.3», в отличие от исторической системы. В результате проектная команда «К2Тех» и Zolla обновила систему автоматизации торговли «1С» до «УТ-11» и реализовала полный оперативный обмен между исторической и внедряемой базой. Это позволило контролировать корректность поступающей информации и обрабатывать огромные массивы данных автоматически. Основные изменения в типовом решении «1С: Управление торговлей 11.5» связаны с разработкой интеграций с другими системами в ИТ-экосистеме Zolla, такими как OMS, TMS, PLM, системы оперативного и регламентированного учета, системы управления персоналом и заработной платы, а также синхронизацией с заменяемым решением.

Кроме того, совместными усилиями были улучшены стандартные решения для адаптации к историческим процессам: расширена функциональность для автоматизации внутренней логистики, улучшено ассортиментное планирование, реализована подсортировка товара и доработан процесс управления запасами.

Переработана и интеграция решений внутри ИТ-контура. Если раньше это был стандартный обмен от «1С» через конвертацию данных, то в обновленную систему разработчики «К2Тех» добавили брокер сообщений на базе MQ Rabbit. Решение позволило оптимизировать скорость передачи данных и усилить интеграционное взаимодействие между системами компании.

В ИТ-контур также были интегрированы системы бухгалтерии, маркетплейсов, интернет-магазина компании. Перевод же на новую базу всех точек продаж пойдет постепенно – сейчас их системы настроены на взаимодействие с «УТ-11» и ждут своей очереди обновления. Пилотно на новую версию переведены три магазина, подключение остальных пройдет постепенно силами команды Zolla. Также «К2Тех» оптимизировал процессы сбора данных внутри магазинов. Введение безордерного склада с адресным хранением упростило работу.

«На данный момент мы завершили все работы по обновлению исторической системы управления торговой деятельностью Zolla. Она синхронизирована со всеми базами данных магазинов, часть из которых уже пилотно переведена на новую версию. Остальные ждут своей очереди. Все работы мы проводили в одной команде – по-другому никак, когда работаешь с большим объемом интеграций. Такая слаженность позволила завершить проект быстро и эффективно», – отметила руководитель проекта в Zolla Лилия Бовкун.

«Внедрение новой системы в магазинах Zolla было сложной задачей, требующей тщательного анализа и компетентного подхода. Информационные базы магазинов были связаны с центральной системой и оперативно синхронизировали данные, поэтому нельзя было просто заменить центральную систему асинхронно с базой магазина. Различия в структурах данных и конфигурациях представляли собой вызов для успешного перехода. Однако необходимость обеспечить непрерывность ИТ-процессов во время изменений подтолкнула нас к решению организовать оперативную синхронизацию между новой и старой системами. Такой подход позволил сохранить интеграционные потоки информации в магазинах, которые еще не перешли на новую систему, минуя значительные изменения», – сказал руководитель практики «1С» «К2Тех» Юрий Силантьев.