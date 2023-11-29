«К2тех» заместил ERP-систему лизинговой компаний в России .

«К2тех» разработал ERP-систему на базе «1С» для поставщика лизинговых услуг.

Это первый опыт подобного замещения на российском ИТ-рынке. Решение помогло автоматизировать более 220 бизнес-процессов и привести отчетность к новым стандартам МСФО. Об этом CNews сообщили представители «К2тех».

Менять ERP-систему компании пришлось из-за нового закона. В 2019 г. вступил в силу приказ Минфина России о новом стандарте учета аренды и лизинга, который требовал изменить всю методологию ведения учета. Предыдущее решение компании не отвечало этому запросу, а адаптировать его под новые было не то что трудоемко – такого в целом никто на рынке еще не делал. Решить проблему вызвалась команда «К2тех».

«Проект вышел технически уникальным – подобного опыта разработки и замены ERP-систем для лизинговой компании ни у кого не было. Многое пришлось делать на ощупь, но наши компетенции в решении нерешаемых задач помогли найти нужный подход. В первую очередь мы решили охватить все процессы и объединить усилия с ИТ-командой заказчика, расширили проектную команду до 50 человек и создали понятную систему взаимодействия. Для этого использовали проверенную проектную технологию, основанную на Oracle AIM, а также DevOps стенд разработки, где мы выстроили процессы управления изменениями конфигурации, контроля качества кода и сборки релизов. Сейчас ERP-система уже в эксплуатации, заказчик закрывает в ней отчетность и ведет необходимый учет», – сказал руководитель практики «1С» в «К2тех» Юрий Силантьев.

Специалисты погрузились в архитектуру проектов, изучили процессы по оказанию лизинговых услуг и реализовали необходимый функционал для корпоративного и розничного бизнеса. Решение на базе «1С» охватило все критичные функции: расчеты графиков платежей, страхование, контроль задолженности, казначейство, бюджетирование и корпоративную отчетность по стандартам МСФО.

Оперативный контур новой ERP-системы адаптировали под специфику лизинговой деятельности, что отразилось в регламентированном учете – он был переведен на новый стандарт ФСБУ 25/2018. Корпоративная отчетность была приведена к стандартам МСФО. Также команда «К2тех» выполнила ряд доработок первой волны автоматизации (MVP 1.1) по страхованию, бюджетированию и казначейству, учет операций страхования с субагентами. Замещение системы происходило без остановки бизнес-процессов, а специалисты работали полностью удаленно.

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В результате новая ERP-система обеспечила ведение учета по новому стандарту и автоматизировала формирование более 200 форм отчетности. Она охватила более 220 бизнес-процессов и 500 пользователей, а также обеспечила необходимый функционал для ежедневной операционной работы бизнес-подразделений. Система проходит стабилизацию и будет полностью завершена в 2024 г., но сотрудники лизинговой компании уже используют ее для закрытия отчетности и учетных процессов.

Внедрение нестандартных ИТ-систем – не первый опыт «К2тех». В сентябре 2023 г. компания сообщила о переводе ERP-системы произ­во­дите­ля строи­тель­ных ма­териа­лов с SAP на «1С». Тогда интегратору за шесть месяцев удалось охватить деятельность четырех заводов и обучить более 500 сотрудников работе в новой программе.

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«К2тех» — участник рынка системной интеграции, разработки программных решений и сервисной поддержки. Более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений