«Крок» тестирует сетевое оборудование Maipu

В центральном офисе ИТ-компании «Крок» работает лаборатория тестирования сетевых решений от компании Maipu Communication Technology. Это китайский разработчик и производитель сетевого оборудования, в линейке продуктов которого представлены маршрутизаторы, коммутаторы, беспроводные сети, SDN-решения для построения кампусных сетей, облачные сервисы для управления активным сетевым оборудованием. Вендор предлагает оборудование, необходимое для построения полноценной сетевой инфраструктуры и модернизации сетей. Сетевое оборудование Maipu имеет линейки устройств, построенные на чипсетах китайского производства. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Специалисты «Крок» выполняют тестирование различных моделей производителя на соответствие заявленным функциональным характеристикам, совместимость оборудования с другими производителями. Проверяется возможность интеграции с существующими системами управления и мониторинга, а также возможность замены существующего оборудования без необходимости перепроектирования и полной замены существующего парка. Совместно с заказчиками моделируются реальные архитектуры сетей передачи данных, для тестирования оборудования в условиях, приближенных к производственным.

Тестирование сетевых решений компании Maipu Communication Technology

«Результаты тестов показывают, что оборудование Maipu соответствует заявленным характеристикам, сопровождается доступной документацией на английском языке и обладает высоким уровнем совместимости с решениями Cisco и Huawei. После ухода западных вендоров бизнес ищет альтернативных поставщиков, способных удовлетворить запросы на организацию сетевой инфраструктуры. Особенно активно тестируют оборудование компании из нефтяной отрасли, банковского сектора, страхования, телекоммуникаций», – отметил Александр Бледных, эксперт по сетевым решениям «Крок».

Специалисты «Крок» протестировали технические решения по построению Enterprise-сетей, БЛВС и ЦОД. Лабораторный стенд для тестирования состоит из коммутаторов доступа высокой портовой емкости, коммутаторов агрегации/ядра для построения кампусных сетей, высокопроизводительных коммутаторов ЦОД, маршрутизаторов, контроллеров управления БЛВС, точек доступа и система управления активным сетевым оборудованием.

Заказчики могут протестировать решения Maipu под собственные задачи в лаборатории «Крок», или получить информацию о проведенных тестах и результатах. Возможна проверка оборудования в тестовых сетях в контуре заказчиков, что позволяет оценить совместимость с уже внедренными решениями и познакомиться с вендором до проведения закупки. Оборудование для тестирования выдается на срок до трех недель. Для построения сложных сетей передачи данных возможен сбор комплектов оборудования из имеющегося в наличии у «Крок» и партнеров-дистрибьюторов. По предварительному согласованию спецификации возможна организация лабораторных стендов с использованием оборудования любого назначения и производительности.

Все тесты сопровождаются предварительной разработкой планов тестирования, призванных закрыть те или иные задачи заказчиков. Результаты тестирования вносятся в программы методики испытаний. Это позволяет стандартизировать испытания и ускорить проведение последующих проверок. Сотрудники компании «Крок» прошли профессиональное обучение по продуктам вендора и получили соответствующие сертификаты.

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«Крок» – цифровой бизнес-партнер для сотен организаций более 30 лет.

Maipu Communication Technology Co., Ltd. основана в 1993 г. Занимается исследованиями и разработками в области оборудования для передачи данных. Сейчас в Maipu работает около 1600 сотрудников, половина из которых занимается исследованиями и разработками. Инвестиции в разработку собственной элементной базы позволило компании выпустить ряд моделей коммутаторов и маршрутизаторов целиком на китайских компонентах.