Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах на предстоящий бизнес-сезон

Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах в предстоящем бизнес-сезоне: какие цифровые технологии будут наиболее востребованы, как решается вопрос дефицита ПО и оборудования и какие решения позволят реализовать приоритетные задачи импортозамещения.

«Ключевым трендом в контексте цифровых технологий, как и в первом полугодии, будет импортозамещение и сохранение работоспособности. Миграция на российские решения определяет построение новых дорожных карт, ложится в основу модернизации инфраструктуры, и становится приоритетной статьей бюджетов многих компаний на следующий год. Заметно возрастает число нишевых разработчиков и технологических коллабораций, в том числе при государственной поддержке ИТ-проектов, – сказала Наталия Софронова, директор по решениям импортозамещения ИТ-компании «Крок». – Наиболее востребованными становятся комплексные услуги и сервисы: экспертный выбор отечественных решений, тестирование, миграция, пилотное внедрение, доработка и тиражирование, а также техническая поддержка в переходный период. Рынок ИТ трансформируется: меняется вендорская среда, появляются новые игроки, получают развитие и укрепление уже давно зарекомендовавшие себя компании. В этой связи мы расширили портфель по различным направлениям и продуктам. На сегодняшний день в партнерской экосистеме «Крок» свыше 200 российских вендоров: четко сегментированных по уровню зрелости, возможностям и типу клиентов».

Рост спроса на российское ПО и оборудование. «Рынок сегодня нестабилен, и разнонаправлен по своим запросам – от сохранения текущей ИТ до комплексного обновления. Однако какой бы выбор не сделал конечный пользователь, с каждым годом количество импортозамещенных решений в его инфраструктуре будет расти, – сказал Александр Сысоев, руководитель направления инфраструктурных решений ИТ-компании «Крок». – Мы видим увеличивающийся спрос на оборудование и к концу года высокая динамика в этом сегменте сохранится. В настоящее время наиболее востребованы услуги в части сервисной поддержки, техподдержки, услуг по аудиту текущего ИТ-оборудования, а также услуг, направленных на изменение, разработанных ранее, проектных решений. Наращивает обороты рынок управляемых сервисов, где заказчики отдают свои системы на аутсорсинг. Огромный рост идет в сегменте импортозамещенного программного обеспечения на протяжении всего года. Если сравнивать показатели прошлых месяцев, то II квартал 2022 г. обогнал этот же период 2021 г. на 10-15%. Это связанно с тем, что сейчас очень много запросов на российское ПО. Если тенденция сохранится, то и в 2023 г. на рынке будет наблюдаться рост в части ПО и услуг. Скорее всего, аналогичная динамика будет свойственна и для оборудования, так как имеющееся не становится новее, а потребность в нем не снижается».

«На фоне дефицита оборудования рынок стремится в облака. Сегодня среди наших заказчиков мы видим основной спрос на решение двух задач – локализация инфраструктуры и запуск новых сервисов. При этом, в условиях дефицита оборудования на российском рынке и ухода западных вендоров обе задачи становятся крайне сложными для них, и компании встают перед выбором: искать способы самостоятельно закупать за рубежом оборудование и софт и самим решать проблемы с обслуживанием, либо обратить внимание на услуги облачных провайдеров, – сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы». – Многие компании решают пойти по второму пути, поскольку это избавляет их от проблемы поиска и помогает сэкономить время и деньги. При выборе провайдера заказчики обращают внимание на наличие собственной базовой инфраструктуры (ЦОДы и облака), при этом есть запрос на интеграторский опыт и экспертизу в области внедрения инфраструктурных приложений, чтобы подрядчик мог оперативно нарисовать новую целевую архитектуру инфраструктуры на базе надежного ПО.

Глобальные игроки выбирают переходные архитектуры. «Для многих компаний, чьи бизнес-процессы были сформированы на иностранных решениях, сегодня актуальной становится задача – построить переходную архитектуру. Бизнес нуждается в надежном enterprise-партнере, который с учетом индивидуальных требований, предметной области и меняющихся обстоятельств сможет предложить оптимальное решение и довести проект до финального результата, – отметил Виктор Смирнов, директор по развитию бизнеса в области разработки ПО ИТ-компании «Крок». – Сегодня, например, к нам приходят глобальные холдинги с запросом перестроить бизнес-процессы и дорожные карты, из которых исключаются материнские западные компании. Для таких игроков у нас разработан чек-лист, который позволит оперативно перестроить имеющийся ландшафт. Что касается ПО, несмотря на всеобщее ощущение нестабильности на ИТ-рынке, могу с уверенностью сказать, что в части разработки программного обеспечения ситуация не изменилась. Разработка остается востребованной. При этом мы наблюдаем тенденцию к росту запросов именно на заказную разработку ПО «под ключ». Это подтверждается тем, что каждый третий заказчик разработки ПО в «Крок» становится нашим постоянным партнером. И в будущем мы ожидаем рост запросов на совершенствование систем и создание новых услуг».

Новые разработки в ИБ. «В области информационной безопасности мы наблюдаем несколько основных трендов – лавинообразный рост числа атак, нехватку ИБ-кадров и необходимость более оперативной проработки стратегии импортозамещения, – сказал Андрей Заикин, руководитель направления информационной безопасности «Крок». – Поскольку информационная безопасность изначально была зарегулированной отраслью, сегодня мы видим, что для многих классов решений ИБ готовые отечественные разработки уже присутствуют. Не по всем направлениям российские аналоги дотягивают до зарубежных, однако отечественные вендоры активно включились в разработку новых решений, нацеленных заменить те, что стали недоступны с уходом западных игроков».

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение

Кризис полупроводников продолжится. «Если в прошлом году большинство заказчиков имели представление о технических решениях и производителях, на которых построена сеть предприятия, да и вся инфраструктура, с какими решениями идти в новые проекты, то к концу первого квартала из стандартного режима по реализации полного цикла проекта пришлось выходить и проходить намеченный путь с нуля. Все первое полугодие прошло в режиме «прощупывания» рынка и составления плана Б, – сказал Александр Бледных, эксперт по сетевым решениям ИТ-компании «Крок». – Большинство активностей были заморожены, в рамках оценки отечественных решений основными критериями стали не только цена, надежность, но и доступность оборудования в текущих реалиях. Сейчас наблюдается запрос на тестирование решений и выбор продуктов на основе этих тестов. Несомненно, в сентябре-октябре мы ожидаем повышенный спрос от бизнеса в том числе и на телекоммуникационное оборудование. Однако кризис полупроводников никуда не делся, и большинство производителей отводят на производство и поставку не менее 4-6 месяцев, так что основная часть новых проектов будет осуществлена уже в следующем году».

Бизнес фокусируется на точечных задачах. «Мы видим, уход от комплексности. Раньше легко было представить, что после внедрения SAP CRM или SAP Analytics Cloud, заказчик будет готов внедрить ERP того же вендора. Сейчас же компании приходят к нам с точечными задачами, например, отдельно внедрить блок ERP по управлению финансов и интегрировать его в текущий ИТ-ландшафт или заменить платформу для хранения данных. Заказчики все чаще приходят за конкретными командами и просят фиксировать людей в договоре. Клиентам важно быстро мигрировать, с минимальными рисками и задержками, чтобы сохранить и развивать критические процессы в компаниях, – сказала Кристина Проскурина, руководитель направления департамента бизнес-приложений ИТ-компании «Крок». – Весной – в начале лета мы замечали, что компании активно изучали рынок ПО, интеграторов и возможности для импортозамещения. Сейчас уже появился более сформированный интерес и готовность внедрять ряд решений, например, ERP и BI. Среди российских вендоров можно отметить хорошие системы по аналитике BI, комплексную промышленную аналитику на базе Arenadata и собственных фреймворков «Крок». Есть зрелый вендор «1С», который закрывает потребности по новым проектам ERP. Относительно логистических решений отмечу, что не все отечественные вендоры готовы серьезно и долгосрочно конкурировать с общепризнанными западными решениями. Однако «Крок» сейчас видит, что отечественные решения адаптировались и используют текущую ситуацию как шанс для развития своего бизнеса – вкладывают большие ресурсы в R&D, а также готовы реализовывать новые для себя процессы».

Шорт-лист российских производителей. «Запросы заказчиков сильно изменились: если раньше они касались развития бизнеса, то сегодня фокус на импортозамещении и сохранении текущего функционала. Большая часть наших клиентов планирует миграцию систем уже в следующем году, а сейчас изучают российские решения, пилотируют проекты и закладывают бюджеты. Ряд компаний планируют импортозамещение посредством небольших инсталляций с тем, чтобы проверить насколько решения способны закрыть привычные бизнес-процессы и масштабироваться в перспективе, – отметил Дмитрий Песоцкий, тимлид группы пресейла унифицированных коммуникаций, эксперт по продвижению контактных центров ИТ-компании «Крок». – В поиске новых возможностей для бизнеса, мы проанализировали рынок российских производителей. Их оказалось достаточно много – порядка восьмидесяти только в сегменте унифицированных коммуникаций, контакт-центров и видеоконференцсвязи. Провели сравнительный анализ продуктов по качеству, стоимости, зрелости и составили шорт-лист лучших вендоров. Этот шорт-лист позволяет нам собирать комплексные решения на основе продуктов 5-6 вендоров.