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Индексная книга (каталог) CNews*
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Песоцкий Дмитрий

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Исследование: к 2030 году расходы на ИИ в клиентском сервисе превысят затраты на персонал 1
31.10.2023 Дмитрий Песоцкий, «Крок»: Почти у каждого крупного контакт-центра сегодня есть пилотное внедрение российского ПО 1
29.08.2022 Эксперты «Крок» рассказали об ИТ-трендах на предстоящий бизнес-сезон 1
09.11.2021 Может ли банк обойтись без речевой аналитики 1
27.10.2021 Зачем банкам регулярно обновлять контакт-центры 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Песоцкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1959 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Verint Systems 43 1
9535 1
SAP SE 5588 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 239 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 407 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 622 2
НСВ - Национальная служба взыскания 7 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8194 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4478 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64589 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25974 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 726 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25398 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12150 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4308 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13822 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5978 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26193 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22818 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12121 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1093 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22058 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27273 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8570 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 908 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1202 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2457 1
WFO - Workforce Optimization - пакет оптимизации рабочей силы 26 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4749 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7823 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34611 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12800 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1733 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2862 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7397 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3788 1
Онлайн-мониторинг 94 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2348 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3666 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5145 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3569 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24252 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6199 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7774 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2247 1
Avaya Desktop Experience - Avaya Agent Desktop for Enterprise - Avaya Desktop Wallboard 12 1
Avaya Callback Assist 6 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 27 1
Григоренко Вадим 58 2
Шукис Жанна 3 2
Криворученко Игорь 3 2
Софронова Наталия 8 1
Заикин Андрей 36 1
Сысоев Александр 50 1
Смирнов Виктор 19 1
Березин Максим 142 1
Бледных Александр 8 1
Проскурина Кристина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165206 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19019 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 300 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1766 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1709 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7746 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11533 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53181 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6482 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3556 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57367 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 966 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5660 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2513 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27129 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1655 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6684 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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