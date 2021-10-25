«Винлаб» внедрил цифровую платформу Croc Code для автоматизации ИТ-процессов

ИТ-разработчик Croc Code внедрил цифровую платформу для автоматизации процесса разработки в розничной сети магазинов «Винлаб», которая входит в структуру Beluga Group — российской алкогольной компании. Многокомпонентное решение, разработанное экспертами Croc Code, призвано повысить уровень автоматизации и адаптивности бизнеса за счет упрощения и ускорения ИТ-разработки.

Потребность в собственном подразделении, способном создавать и развивать приложения, стала логичным результатом активного развития бизнеса «Винлаб». В отсутствии единых правил и архитектуры подрядчики и собственные ИТ-ресурсы не могли обеспечить необходимую скорость разработки новых и доработки действующих бизнес-приложений. Компания провела анализ потребностей и пришла к решению о создании собственной платформы для работы с ИТ-продуктами.

Цифровая платформа, разработанная Croc Code, представляет универсальное решение, которое позволяет интегрироваться с информационными системами бизнеса. Ее использование освобождает ИТ-специалистов «Винлаб» от выполнения многих рутинных задач, что позволяет сокращать сроки принятия решений и вывода новых продуктов на рынок. Платформа позволит торговой сети самостоятельно развивать мобильное приложение, которое является важным инструментом для бизнеса заказчика, а также разрабатывать любое требуемое программное обеспечение.

«Потребность в быстрой реакции на изменение рынка с учетом активного роста сети, потребность в минимизации затрат на интеграцию с решениями партнеров стали одним из важнейших факторов для реализации проекта «Цифровой платформы» в инфраструктуре «Винлаб». Наш ожидаемый результат от внедрения решения на текущий момент — сокращение времени внедрения изменения на 30%. Совместно с Croc Code, в минимальные сроки, мы реализовали не только программно-аппаратную часть решения, но и провели работу в части унификации процессов разработки, создав единую Методологию разработки», — отметил Евгений Шингарев, директор по информационным технологиям «Винлаб».

Специалисты Croc Code за 3 месяца подготовили базу для существенного ускорения работ по разработке мобильного приложения и сопутствующего программного обеспечения, а также базу для расширения команды специалистов «Винлаб» за счет внутренних и внешних ресурсов. Команда ИТ-разработчика подготовила для клиента полный пакет документов, включающий методологию разработки ПО, архитектуру цифровой платформы, архитектуру интеграционного слоя и состав самой цифровой платформы (ПО и технические средства). Кроме того, Croc Code внедрил платформу оркестрации на базе Red Hat OpenShift, интегрировал ее с GetLab, Jira и рядом средств обеспечения информационной безопасности, средствами мониторинга.

На базе действующей у заказчика системы разработан макет интеграционного слоя — демо-приложение, которое интегрировано с действующей внутренней информационной системой. Макет демонстрирует, как приложение разворачивается и работает, и как должно работать любое приложение, которое заказчик будет создавать в дальнейшем.

«Создание цифровой платформы предполагает для заказчика полную свободу действий в разработке бизнес-приложений путем получения готовых методик, требуемого программного обеспечения и рекомендуемого стека технологий. Мы предложили клиенту уже проверенные передовые решения и алгоритмы, которые помогут решать свои задачи эффективно. Платформа позволяет сократить время принятия решений до нескольких часов и даже десятков минут, а ее высокая адаптивность означает, что ИТ-система может при необходимости масштабироваться и трансформироваться без рисков упереться в «потолок» возможностей. Особое внимание уделили специфике отрасли ритейла, основываясь на многолетнем опыте работы Croc Code с различными цифровыми решениями в этой сфере», — сказал Виктор Смирнов, директор бизнес-группы цифровых технологий Croc Code.