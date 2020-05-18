Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Пачикин Андрей


УПОМИНАНИЯ


Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности 1
18.05.2020 Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая 1
14.11.2018 Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 РУС» использует облачные сервисы Oracle для повышения надежности и доступности своих систем 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
23.09.2008 Российский ритейл сокращает затраты на ИТ? 1
16.07.2007 23 августа откроется IT Director 2007 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Пачикин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6803 3
Ростелеком 10106 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 1
ФОРС - Центр разработки 662 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 225 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
Basis - Tionix - Тионикс - 82 1
Авантаж 68 1
ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 14 1
Астор ВЦ 110 1
SAP SE 5383 1
Крок - Croc 1791 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
1С-Рарус 919 1
IBM Global Services 128 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Ланит Интеграция 200 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 165 1
Ланит - Онланта - Onlanta 112 1
Сервис Плюс 184 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1066 1
Ланит Центр компетенций 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Fibrum 9 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Yandex - Яндекс 8091 1
8728 1
Ланит - SOLUT 7 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Седьмой Континент 64 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 387 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 83 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 9 1
Aldo Coppola 2 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 311 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Castorama - Касторама 31 1
Вестер ГК - торговая сеть 13 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 804 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 329 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1067 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 946 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 563 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1067 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 58 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 190 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 154 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 2
Oracle Management Cloud 17 2
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 2
Microsoft Azure 1438 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Siemens MindSphere 26 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 78 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Oracle UCs - Oracle Universal Cloud Credits 9 1
Oracle Java Cloud Services 13 1
Oracle Application Container 2 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
Oracle APM - Oracle Application Performance Monitoring 5 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 287 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 1
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Oracle Autonomous Integration - Oracle Autonomous Integration Cloud - Oracle Autonomous Cloud Platform 6 1
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 1
Arbor Networks Peakflow 8 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 224 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 78 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
Соколов Дмитрий 68 1
Чумаченко Константин 11 1
Козлов Иван 23 1
Захарченко Антон 10 1
Николаев Александр 39 1
Леандров Александр 3 1
Суслин Андрей 4 1
Матосов Максим 2 1
Великожон Дмитрий 5 1
Белов Евгений 8 1
Кадыков Роман 15 1
Николаева Наталья 21 1
Генс Георгий 76 1
Шикова Юлия 16 1
Мустафаев Мурад 3 1
Самошин Алексей 2 1
Воронина Анфиса 1 1
Белогорцев Алексей 9 1
Ванцев Виталий 1 1
Танеева Любава 1 1
Михайловский Сергей 1 1
Щербина Сергей 14 1
Артюхов Александр 19 1
Маликин Андрей 11 1
Волчанинов Леонид 11 1
Белоусов Александр 14 1
Морозова Ольга 11 1
Адмиральский Сергей 39 1
Заединов Руслан 47 1
Генс Филипп 43 1
Смирнов Виктор 19 1
Павлов Владимир 21 1
Заржецкий Александр 37 1
Антонов Александр 77 1
Проценко Денис 4 1
Кондарев Сергей 14 1
Гришин Александр 25 1
Солопов Вячеслав 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Европа 24508 2
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Франция - Французская Республика 7941 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Израиль 2776 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Швеция - Королевство 3657 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1804 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1784 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 643 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 256 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1217 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Паспорт - Паспортные данные 2674 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 642 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 325 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 355 1
Ведомости 1146 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
Gartner - Гартнер 3592 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще