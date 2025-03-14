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Белов Евгений


14.03.2025 МТС Web Services запустила облачный интегратор 1
28.03.2023 В России к критической инфраструктуре допустят ИБ-специалистов без высшего образования 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
03.07.2018 Infowatch и WorldSkills Russia договорились о продвижении демонстрационного экзамена по ИБ в качестве инструмента итоговой аттестации выпускников колледжей 1
31.08.2016 Сеть пиццерий Domino’s Pizza перешла на облачные сервисы Microsoft 1
12.04.2016 «Народный Банк Казахстана» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS 1
11.12.2008 «Лаборатория Касперского» поможет готовить специалистов по ИТ-безопасности 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Белов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9791 1
Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
Oracle Corporation 6726 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 202 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 205 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Авантаж 66 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Microsoft Corporation 24712 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4942 1
Softline - Софтлайн 2876 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 947 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Aldo Coppola 2 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
Visa International 1952 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
American Express - Amex 330 1
JCB International 144 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1018 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4566 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1410 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 316 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28081 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6729 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7510 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 926 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1912 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5825 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1092 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3152 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2804 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1455 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 854 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 488 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 50 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 150 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 147 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11165 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 897 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 364 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16113 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14489 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12651 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5469 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12777 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7183 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1087 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8654 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1151 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4539 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20827 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11507 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3956 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4562 2
Microsoft Azure 1414 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Siemens MindSphere 26 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 75 1
Oracle Management Cloud 17 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 1
Microsoft Exchange 1746 1
Microsoft Office 365 947 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 1
Microsoft Office 3766 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Microsoft Outlook 1394 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1342 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 817 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
Microsoft Windows 15770 1
Oracle Autonomous Integration - Oracle Autonomous Integration Cloud - Oracle Autonomous Cloud Platform 6 1
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 1
Arbor Networks Peakflow 8 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Касперская Наталья 294 1
Соколов Дмитрий 67 1
Чумаченко Константин 11 1
Козлов Иван 23 1
Захарченко Антон 10 1
Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
Николаев Александр 33 1
Овчинников Алексей 3 1
Суслин Андрей 4 1
Пачикин Андрей 6 1
Матосов Максим 2 1
Великожон Дмитрий 5 1
Глушко Дмитрий 1 1
Павлюк Иван 1 1
Кадыков Роман 15 1
Безгодов Евгений 7 1
Ефимова Светлана 2 1
Хасин Евгений 20 1
Софронова Марина 1 1
Мартинец Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14241 1
Италия - Итальянская Республика 4365 1
Франция - Французская Республика 7870 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14170 1
Казахстан - Республика 5585 1
Европа 21836 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5488 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5820 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4932 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11052 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3191 1
Аудит - аудиторский услуги 2716 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7028 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 246 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
Образование в России 2229 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2774 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5851 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2426 1
Энергетика - Energy - Energetically 5149 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1274 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3182 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3517 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 393 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8677 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 18 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Gartner - Гартнер 3562 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 9 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 235 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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