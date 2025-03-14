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Белов Евгений
Белов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Касперская Наталья 294 1
|Соколов Дмитрий 67 1
|Чумаченко Константин 11 1
|Козлов Иван 23 1
|Захарченко Антон 10 1
|Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
|Николаев Александр 33 1
|Овчинников Алексей 3 1
|Суслин Андрей 4 1
|Пачикин Андрей 6 1
|Матосов Максим 2 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Глушко Дмитрий 1 1
|Павлюк Иван 1 1
|Кадыков Роман 15 1
|Безгодов Евгений 7 1
|Ефимова Светлана 2 1
|Хасин Евгений 20 1
|Софронова Марина 1 1
|Мартинец Николай 1 1
|Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 9 3
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 235 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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