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Крашенинников Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ 1
Крашенинников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 110 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2140 1
|Цифра ГК 2487 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1832 1
|Росатом РИР - Инфраструктурная IoT-платформа 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150346 1
|Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 664 1
|Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 392 1
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