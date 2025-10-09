Разделы

Глушко Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 МГУ им. Н.П. Огарева и НТЦ ИТ РОСА заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
03.07.2018 Infowatch и WorldSkills Russia договорились о продвижении демонстрационного экзамена по ИБ в качестве инструмента итоговой аттестации выпускников колледжей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Глушко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1075 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30852 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8040 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2534 1
Касперская Наталья 300 1
Овчинников Алексей 3 1
Белов Евгений 8 1
Павлюк Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45219 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31345 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 9 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 5 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
