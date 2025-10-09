МГУ им. Н.П. Огарева и НТЦ ИТ РОСА заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева и НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки ИT-специалистов и внедрения отечественных технологий в образовательный процесс. Теперь в университете будут созданы условия для перехода компьютерных классов на экосистему РОСА, сертификации преподавателей и открытия авторизованного учебного центра. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Согласно подписанному соглашению, сотрудничество будет охватывать сразу несколько направлений. Продукты компании РОСА войдут в учебный процесс университета — от лекций и семинаров до практических и лабораторных занятий. Преподаватели пройдут подготовку и сертификацию, чтобы работать с экосистемой РОСА на профессиональном уровне, а студенты получат возможность изучать современную отечественную систему не в теории, а на практике. Вместе с этим будут разрабатываться учебные материалы и программы, появятся новые курсы и спецдисциплины. Особое внимание уделят развитию студенческой науки: планируются исследования, статьи, доклады и совместные проекты с экспертами компании. Соглашение также предусматривает организацию практик и стажировок студентов в НТЦ ИТ РОСА, что даст им прямой доступ к реальным задачам отрасли. Кроме того, университет и компания намерены проводить совместные конференции, семинары и круглые столы, превращая это сотрудничество в полноценную платформу для обмена знаниями и опытом.

«Сегодня мы сделали важный шаг в развитии стратегической независимости в ИT-сфере. Сотрудничество с компанией РОСА позволит нашим студентам и преподавателям получать актуальные компетенции, востребованные на рынке труда, а также участвовать в проектах, направленных на развитие отечественного программного обеспечения. А создание авторизованного учебного центра повысит качество подготовки огаревцев» — сказал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

«Для нас принципиально важно, чтобы будущее российских ИT-специалистов формировалось на базе отечественных технологий. Совместные программы с МГУ им. Н.П. Огарева станут примером того, как университеты и разработчики могут создавать единую экосистему знаний и практических навыков. Наши продукты уже используются в госсекторе и промышленности, и теперь студенты смогут изучать их напрямую в учебном процессе и подтверждать знания официальной сертификацией», — сказал генеральный директор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.