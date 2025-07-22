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Искусственный интеллект настроит в Нижнем Новгороде «умные» светофоры

В Нижнем Новгороде к 2026 г. управлять «умными» светофорами будет 340 интеллектуальных детекторов транспорта THOR-x3, которые с помощью встроенных алгоритмов искусственного интеллекта оценивают транспортную ситуацию в режиме онлайн и подстраивают под интенсивность городского движения фазы светофоров. Производством детекторов занимается компания «Взор», а ПО для них разрабатывает компания Netvision. Об этом CNews сообщили представители Netvision.

В 2025 г. в Нижний Новгород будет поставлен 121 интеллектуальный детектор транспорта, 220 детекторов уже размещены на дорогах города и интегрированы со светофорными объектами.

Детекторы транспорта THOR-x3 могут анализировать трафик по широкому спектру параметров — как для общего мониторинга дорожной ситуации, так и для адаптивного регулирования движения транспорта. Изделия входят в реестр Минпромторга России.

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Бизнес

Сотрудничество с Нижегородской областью ведется с 2022 г. За это время в регионе также было подключено к умной видеоаналитике более 600 городских камер наблюдения. ИИ оперативно выявляет ДТП, дорожные заторы, а также целый ряд других транспортных инцидентов.

Netvision и «Взор» входят в консорциум компаний, который создает инфраструктуру для умных и безопасных городов. Netvision выступает как разработчик алгоритмов искусственного интеллекта, «Взор» — производитель «умных» камер. Интегратором проектов в консорциуме является инжиниринговая компания полного цикла Netline.

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