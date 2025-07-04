Корпоративное обучение в 2025 году: скорость, адаптация и разумное использование ИИ

Во II квартале 2025 г. компания iSpring провела опрос о тенденциях в корпоративном обучении среди представителей 132 российских компаний. Результаты исследования выявили ключевые вызовы и ожидания в этой сфере. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Нехватка времени и ресурсов у HR для систематизации обучения, а также низкая вовлеченность руководителей — главный вызов для представителей российского бизнеса, которые занимаются обучением и развитием сотрудников. Согласно исследованию компании iSpring, 49% опрошенных указали это как главный барьер для выстраивания эффективной системы корпоративного обучения. Разрозненность обучения из-за отсутствия единой платформы или стратегии беспокоит еще 28% участников опроса, а 23% испытывают сложности с обоснованием пользы обучения для бизнеса.

На вопрос, какие ожидания от бизнеса кажутся ключевыми, 77% респондентов отметили, что бизнес ожидает практичных и измеримых программ, где можно измерить результат обучения. Еще 56% опрошенных компаний нужны быстрые результаты, привязанные к ключевым показателям, 35% участников делают акцент на решении текущих задач, а не долгосрочном развитии.

Технологии играют все более важную роль в обучении: 76% респондентов уже используют искусственный интеллект для создания учебных материалов, тестов и адаптации контента. При этом 31% участников опроса отметили нехватку экспертизы для его внедрения. Среди перспективных форматов лидируют геймификация и микрообучение (по 69%), мобильное обучение (60%) и аналитика в обучении (57%). Технологии VR/AR, метавселенные и immersive learning пока менее востребованы (по 32%).

«Сегодня в условиях сокращения найма компании пересматривают подход к развитию сотрудников. Акцент смещается на внутреннее обучение и развитие. Ключевым конкурентным преимуществом становится способность быстро адаптировать команды: доносить новые требования, перестраивать процессы и поддерживать мотивацию без выгорания. Мы внимательно смотрим также за тем, что рынок ждет от ИИ. Все больше компаний активно используют ИИ-инструменты в обучении. Будущее корпоративного обучения — в сочетании цифровых решений и авторских подходов, где ИИ усиливает работу специалистов, а не заменяет ее», — сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор компании iSpring.