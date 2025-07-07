«Инферит» представила рабочую станцию с жидкостным охлаждением для решения ИИ-задач

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) выпустил новую рабочую станцию Inferit, спроектированную специально под задачи с применением искусственного интеллекта. С помощью нее можно обучать ИИ-модели, проводить научные расчеты, работать с графикой. Устройство создано на базе технологического партнерства «Инферит» с одним из разработчиков решений на жидкостном охлаждении.

Рабочая станция Inferit — мощное, компактное и тихое решение, поддерживающее до четырех GPU. Совместима с графическими процессорами Nvidia 5090, RTX 6000 ADA, L40, L40S, H100, H200, RTX Pro 6000 и AMD W7800, W7900. Такая конфигурация позволяет использовать станцию для обучения и инференса ИИ-моделей, задач визуализации, рендеринга, биоинформатики и другого.

Например, конфигурация на базе 4x RTX 5090 32GB, L40S и W7900 48GB или 4x RTX Pro 6000 96 GB обеспечит запуск обученных ИИ-моделей с высокой скоростью обработки запросов в реальном времени. Конфигурация 4x H100 80GB и 94GB, 4x H200 141 GB или 4x RTX Pro 6000 96 GB подойдет для обучения ИИ-моделей. Для криминалистики и научных исследований в области биологии и медицины оптимальна сборка на базе 4x RTX 5090. А для виртуального продакшна — 2x RTX 6000 ADA или 2x RTX Pro 6000.

В устройстве предусмотрена установка до двух центральных процессоров Intel или AMD, до 2 ТБ оперативной памяти, восьми NVMe SSD и трех SFX-L блоков питания мощностью 1200 Вт каждый. В комплексе это дает высокую пропускную способность для работы с большими данных, гибкую организацию хранения данных и стабильное электроснабжение.

Одно из преимуществ решения — то, что оно изначально спроектировано под жидкостное охлаждение. За счет этого достигается понижение температуры CPU и GPU и, как следствие, их стабильное функционирование на повышенных частотах, что обеспечивает высокую производительность самой станции и низкий уровень шума при максимальных нагрузках.

Высокая плотность вычислений при компактных размерах (439x681x177 мм), тихая работа, надежная система резервного питания и широкая совместимость с ОС («МСВСфера» от «Инферит», Ubuntu, Windows 10, Windows Server) делают рабочую станцию удобной в эксплуатации при любых сценариях. Корпус формата 4U дает возможность использовать устройство в настольном исполнении и в 19-дюймовом серверном шкафу.

«Совместно с партнером мы разработали решение, которое сочетает в себе инженерную надежность, компактность и высокую производительность. Рабочая станция Inferit ориентирована на самые ресурсоемкие сценарии в области искусственного интеллекта, научных исследований и графики. Это мощный инструмент для тех, кто каждый день работает с технологическими задачами», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».