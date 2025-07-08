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Отечественная AI BPA-платформа Ainergy включена в реестр российского ПО

AI BPA-платформа для автоматизации бизнес-процессов от российского разработчика Ainergy включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Это подтверждает соответствие решения требованиям к отечественному программному обеспечению и открывает возможности для ее использования в государственных и коммерческих организациях России.

AI BPA Ainergy – решение для автоматизации бизнес-процессов на базе искусственного интеллекта. Платформа поддерживает интеграцию с российскими и зарубежными моделями ИИ, позволяет разворачивать генеративные сети в защищенном контуре заказчика, облаке или гибридном варианте размещения и внедрять их в бизнес-процессы любой сложности. Ключевые преимущества – оркестрация сетей, защита от утечек данных, управление доступом и версиями моделей, а также мониторинг их работы.

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Цифровизация

«Включение Ainergy в реестр отечественного ПО – это признание технологического уровня и потенциала нашей разработки. Теперь еще больше российских компаний и госструктур смогут воспользоваться преимуществами нашей платформы для цифровой трансформации своего бизнеса», – отметил Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.

Ainergy занимается разработкой решений на базе нейросетей с 2014 г. AI BPA-платформа от разработчика уже используется в ряде крупных российских компаний из различных отраслей.

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