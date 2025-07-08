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Платформа для создания цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search совместима с СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL)

Content AI, разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов работы с документами, и РЕЛЭКС, разработчик ПО для бизнеса и государственных структур, заявили о совместимости платформы для создания цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search 6.0. и СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL). Компании провели комплексное тестирование продуктов и подписали соответствующий сертификат. Теперь заказчики могут интегрировать оба продукта для повышения эффективности процессов анализа, обработки и поиска документов. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Интеграция Content AI Intelligent Search с отечественной СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL) позволит организациям повысить точность и скорость поиска необходимой информации, оптимизировать внутренние рабочие процессы и обеспечить надежную защиту данных. Решение подходит для всех отраслей, где важно быстрое получение актуальной информации, будь то государственные органы, коммерческие компании или научно-исследовательские институты.

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«Совместимость наших решений с отечественными платформами и системами – это важнейшая гарантия их устойчивости и надежности. Благодаря предварительному тестированию мы обеспечиваем легкую интеграцию продуктов и минимизируем риски в ходе внедрения, а также даем нашим клиентам уверенность в том, что их цифровые процессы построены на действительно слаженной ИТ-инфраструктуре», – отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

«Обеспечение совместимости СУБД «Линтер Сокол» и интеллектуальной поисковой платформы Content AI Intelligent Search открывает уникальные возможности для наших клиентов. Интегрированное решение повышает качество поиска и анализа данных, улучшает принятие стратегических решений и способствует оптимизации внутренних процессов. Это новый важный этап нашего технологического партнерства, направленный на создание надежных и эффективных инструментов для цифровой трансформации российских компаний», – отметил Михаил Бакланов, директор центра систем управления базами данных компании РЕЛЭКС.

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