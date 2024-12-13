AI-Russia Alliance Альянс в сфере искусственного интеллекта
Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний-участниц на глобальном технологическом рынке. Среди участников Альянса — Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, РФПИ, Сибур, Уралхим, Русагро, Северсталь, ГК Самолет. Одно из ключевых направлений деятельности ассоциации – создание современной профессии AI People, формирование нового поколения преподавателей, развитие образовательных программ в сфере ИИ.
AI-Russia Alliance и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 3
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Ведяхин Александр 131 3
|Белевцев Андрей 63 3
|Дмитриев Кирилл 108 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Крайнов Александр 16 2
|Мещерякова Анна 8 2
|Смирнов Антон 9 2
|Самоходкин Дмитрий 10 2
|Аксаков Анатолий 155 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Воробьев Андрей 167 1
|Углева Анастасия 2 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Путин Владимир 3171 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Травников Андрей 13 1
|Наквасин Сергей 18 1
|Томенко Виктор 11 1
|Незнамов Андрей 10 1
|Николаев Айсен 37 1
|Цивилев Сергей 5 1
|Лимаренко Валерий 12 1
|Кобзев Игорь 7 1
|Петров Артем 24 1
|Померанцев Илья 1 1
|Шпильман Алексей 5 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Греф Герман 419 1
|Иванов Антон 74 1
|Сегалович Илья 40 1
|Бурнаев Евгений 19 1
|Оселедец Иван 24 1
|Анисимов Никита 15 1
|Малых Валентин 2 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Солнцев Кирилл 2 1
|Чукарин Андрей 3 1
|Винниченко Алексей 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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