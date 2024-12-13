Альянс в сфере ИИ и АФТ объединят усилия для ускорения внедрения ИИ в финансовой отрасли 1

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту 1

Альянс в сфере ИИ представил первый в России школьный учебник по искусственному интеллекту 1

Альянс в сфере ИИ выпустил новую модель профессий и компетенций в ИИ 1

Альянс в сфере ИИ выпустил новую версию бенчмарка больших языковых моделей MERA 1

Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении 1

В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1

В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1

Первая магистратура по GenAI получила аккредитацию Альянса ИИ 1

Альянс в сфере ИИ поможет внедрить технологии искусственного интеллекта в транспорте 1

Альянс в сфере искусственного интеллекта займется этическими вопросами применения ИИ в медицине 1

Альянс в сфере ИИ провел аккредитацию первых вузовских программ в области ИИ 1

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединит интересы бизнеса и науки в разработке новых решений 1