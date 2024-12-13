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AI-Russia Alliance Альянс в сфере искусственного интеллекта


Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет  технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний-участниц на глобальном технологическом рынке. Среди участников Альянса — Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, РФПИ, Сибур, Уралхим, Русагро, Северсталь, ГК Самолет. Одно из ключевых направлений деятельности ассоциации – создание современной профессии AI People, формирование нового поколения преподавателей, развитие образовательных программ в сфере ИИ.


13.12.2024 Компании «Росатома» подписали Декларацию об ответственном экспорте технологий ИИ 1
13.12.2024 «Ростелеком» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
13.12.2024 Альянс в сфере ИИ и АФТ объединят усилия для ускорения внедрения ИИ в финансовой отрасли 1
12.12.2024 В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту 1
11.12.2024 Альянс в сфере ИИ представил первый в России школьный учебник по искусственному интеллекту 1
29.10.2024 Альянс в сфере ИИ выпустил новую модель профессий и компетенций в ИИ 1
24.10.2024 «СКБ Контур» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 1
26.09.2024 Альянс в сфере ИИ выпустил новую версию бенчмарка больших языковых моделей MERA 1
04.09.2024 Альянс в сфере ИИ и KAMAZ Digital анонсировали создание отраслевого клуба по ИИ в машиностроении 1
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
02.08.2024 В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 1
23.07.2024 Альянс в сфере ИИ запускает бенчмарки для оценки ML-моделей в медицине 1
15.07.2024 Первая магистратура по GenAI получила аккредитацию Альянса ИИ 1
10.06.2024 Замглавы Минэка Максим Колесников в интервью CNews — об экспорте российских ИИ-решений в страны БРИКС 1
06.06.2024 Альянс в сфере ИИ поможет внедрить технологии искусственного интеллекта в транспорте 1
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
31.10.2023 ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков 1
13.07.2023 «Сбер» и компании Альянса в сфере ИИ будут развивать квантовые технологии 1
06.07.2023 Альянс в сфере искусственного интеллекта займется этическими вопросами применения ИИ в медицине 1
25.11.2022 «Сибур» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта 1
07.09.2022 Дмитрий Чернышенко: В каждом регионе России созданы и функционируют штабы по борьбе с киберугрозами 1
25.01.2022 Альянс в сфере ИИ провел аккредитацию первых вузовских программ в области ИИ 1
25.11.2021 Детский технопарк «Москва» завоевал серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту 1
18.06.2021 Татьяна Плотникова -

Татьяна Плотникова, «МегаФон»: Искусственный интеллект повышает качество жизни людей

 

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26.03.2021 Альянс в сфере искусственного интеллекта объединит интересы бизнеса и науки в разработке новых решений 1
22.12.2020 Утверждена перспективная программа стандартизации по направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы 1
15.11.2019 Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

AI-Russia Alliance и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 4
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 4
ИИ-Технологии 104 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Ростелеком 9701 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
OpenAI 217 2
NtechLab - НтехЛаб 121 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 18 2
Qmonitoring 2 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
SAP SE 5279 1
8213 1
МегаФон 8805 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Huawei 3933 1
GitHub 814 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 15 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
АссистАгро 13 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Telegram Group 1983 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 21 1
Ovision - Овижн 46 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 17
Газпром нефть 618 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 9
Русагро Группа Компаний 277 7
Северсталь ПАО - Severstal 478 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 6
Группа Самолет 72 5
Газпром ПАО 1342 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
Пионер ГК 12 2
Инград - Ingrad 12 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Евросиб 16 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Unsplash 764 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 7 1
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ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
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Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
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