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Альянс в сфере ИИ представил «Белую книгу» этики искусственного интеллекта

Состоялась презентация «Белой книги этики в сфере искусственного интеллекта», которую подготовила Комиссия по реализации кодекса этики ИИ Альянса в сфере ИИ. Об этом CNews сообщили представители Альянса.

«Белая книга» – это подробный и тщательно структурированный обзор острых этических вопросов, возникающих на пути внедрения искусственного интеллекта. В центре внимания – более 40 вопросов, которые охватывают широкий спектр тем: от конфиденциальности данных и автономных решений до создания цифровых имитаций и ответственности за применение ИИ. Авторы предлагают читателям глубокий анализ современных технологий ИИ и раскрывают моральные и социальные аспекты их развития.

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При составлении книги учитывались актуальные исследования, международные документы, данные опросов, а также мнения разработчиков и пользователей, собранные Комиссией по реализации кодекса этики. Взаимодействуя с подписантами кодекса, также удалось выявить целый ряд этических вопросов. Многие из них были собраны и обсуждались участниками специальной рабочей группы Комиссии, занимающейся созданием свода наилучших практик, а также на всероссийских форумах по этике ИИ последние четыре года. Все эти материалы легли в основу книги.

В число авторов книги вошли ведущие специалисты, юристы, психологи, исследователи – те, кто каждый день на практике сталкивается с этическими вызовами при разработке и использовании технологий ИИ. Они предложили реальные решения, рекомендации и подходы к тому, как внедрять ИИ так, чтобы он работал на благо человека. При этом книга не стремится дать окончательные ответы — скорее, она открывает пространство для диалога, где каждый из вопросов становится отправной точкой для размышлений и дискуссий. Издание адресовано ученым, педагогам, психологам, медицинским работникам, юристам, разработчикам и всем, кого волнует, как ИИ меняет наш мир. Это не просто чтение, это диалог. Диалог тех, кто разрабатывает передовые технологии, с теми, кто интересуется, куда ведет нас этот стремительный прогресс.

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