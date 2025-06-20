В 2025/2026 учебном году совместная программа бакалавриата AI360 значительно расширится

В 2025/2026 учебном году совместная совместная программа бакалавриата AI360 от Сбербанка и «Яндекса» значительно расширится. К программе присоединяется СПбГУ, а набор увеличивается до 156 человек. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В июне 2025 г. завершился первый курс программы бакалавриата AI360 .

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Поздравляю всех студентов программы с успешным окончанием первого курса. В этом году ребята уже прошли первое серьезное погружение в практику, но самое интересное их ждет впереди. AI360 призвана подготовить новое элитное поколение архитекторов и исследователей искусственного интеллекта, способных решать самые амбициозные задачи в сфере прорывных технологий. В 2025/2026 учебном году AI360 расширяется. К программе присоединяется СПбГУ — теперь в ней участвуют: ИТМО, ВШЭ, МФТИ, Иннополис и СПбГУ. Также увеличивается набор — до 156 человек».

В июне 2024 г. Сбербанк, «Яндекс» и четыре ведущих вуза — НИУ ВШЭ, ИТМО, МФТИ и Университет Иннополис запустили первый в России бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего AI360. Проект AI 360 родился в рамках сотрудничества на площадке Альянса в сфере ИИ и поддержан Набсоветом.

На первый курс было отобрано 100 студентов из 30 регионов России. Среди них 43 победителя ВсОШ, 94% поступили без вступительных экзаменов (БВИ). Средний балл аттестата — 97.

В феврале в рамках зимней проектной школы первокурсники 70 часов работали над реальными задачами под руководством экспертов Альянса и 20+ менторов-практиков. 20 команд две недели разрабатывали проекты по брифам от ИT-компаний, затем защищали их перед экспертным советом. Школа проходила в Технохабе Сбербанка и ШАДе «Яндекса» в Санкт-Петербурге.

Студенты программы получают доступ к ресурсам всех партнерских вузов, технологиям и лабораториям компаний Альянсав сфере ИИ. Значимость программы признана на государственном уровне: AI360 победила в конкурсе Минцифры на гранты для подготовки ведущих специалистов в области ИИ.