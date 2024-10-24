«СКБ Контур» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

«СКБ Контур» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Подписание кодекса состоялось 24 октября в Екатеринбурге. Документ разработан ИТ-компаниями России, которые объединились в Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Документ содержит в себе основные принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться компаниям в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс отмечает, что главный приоритет развития технологий ИИ состоит в защите интересов и прав людей и отдельного человека.

Сегодня к кодексу присоединились правительство Свердловской области, «СКБ Контур», УЦСБ и Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ УрФУ. Накопленный ИТ-компаниями и университетом опыт станет базой для трансформации искусственного интеллекта, основанного на гуманистическом подходе.

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области, сказал: «Технологии искусственного интеллекта меняют бизнес-модели многих процессов. Благодаря этому растет эффективность работы государственного сектора, повышается качества жизни граждан. Надеюсь, что сформируется положительная тенденция на постоянное развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы и в систему государственного управления».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Бизнес сегодня должен предъявлять повышенные требования к этичности специалистов в сфере инфобезопасности и объединить свои усилия для развития человекоцентричного искусственного интеллекта в стране. Именно поэтому мы приняли решение присоединиться к кодексу. Подписание этого документа подтверждает наше намерение следовать его рекомендациям и принятым в профессиональном сообществе практикам для безопасной и эффективной работы ИИ. Кроме того, вопрос развития ИИ требует обсуждения и на государственном уровне. В этой связи нам особенно приятно, что правительство Свердловской области также принимает участие в подписании».