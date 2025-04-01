MTS AI представила новую большую языковую модель Cotype Pro 2 для бизнеса

Компания MTS AI выпустила второе поколение своей большой языковой модели Cotype, предназначенной для корпоративных клиентов, — Cotype Pro 2. Новая версия на 40% быстрее предыдущей и на 50% точнее обрабатывает длинные тексты — до 128 тыс. токенов (около 900 тыс. символов). Модель станет основой для линейки ИИ-агентов, способных решать бизнес-задачи на высоком уровне автономности. Об этом CNews сообщили представители MTS AI.

Cotype Pro 2 адаптирована под более чем 100 корпоративных сценариев и может развертываться на внутренней инфраструктуре компаний — без подключения к внешним серверам, что повышает защиту данных. Модель вошла в топ-5 русскоязычных ИИ-решений по оценке Альянса в сфере ИИ (бенчмарк MERA). В 2025–2026 гг. на ее основе MTS AI планирует выпустить серию ИИ-агентов для госсектора, банков, ритейла и других сфер.

«Ключевым требованием становится развитие способности к рассуждению, что позволит моделям анализировать, делать выводы и принимать обоснованные решения в условиях неопределенности, например, оценивать риски в финансовой аналитике или находить оптимальные подходы в научных исследованиях. Для ИИ-агентов также важно не только хорошо выполнять инструкции и работать с большим объемом информации, но и выдавать ответы в структурированном виде, понятном другим системам», — отметил исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков.

Новая модель демонстрирует рост эффективности по всем основным задачам: генерация идей (с 44% до 57%), извлечение информации (с 81% до 86%), общение на общие темы (с 55% до 64%). Также улучшены суммаризация (до 85%) и креативное письмо (до 65%). При этом точность классификации осталась на высоком уровне — 87%. Cotype Pro 2 также лучше справляется с рассуждениями, что полезно для финансовой аналитики и научных исследований.

Перед выпуском MTS AI в течение трех месяцев тестировала модель Cotype Pro 2 в реальных условиях: в банке она автоматически сортировала обращения в поддержку, а для МТС Live создавала описания мероприятий. Также в рамках тестирования была подтверждена возможность интеграции с инструментами RAG (Retrieval-Augmented Generation) для извлечения информации из баз знаний с генерацией текста. Такие решения востребованы, например, в чат-ботах, где нужно регулярно обновлять данные и отвечать пользователю за несколько секунд.

Помимо базовых задач, Cotype Pro 2 поддерживает «ролевой отыгрыш» — ведение диалога от лица специалиста, что полезно для поддержки клиентов и обучения сотрудников. Компания также разработала собственный метод оценки работы с длинными текстами, где модель показала двукратный рост качества по сравнению с предыдущей версией.