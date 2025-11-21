«Ассоциация ФинТех» и «Альянс в сфере ИИ» представили методологию оценки финансовой эффективности ИИ-проектов

Представлена методология оценки финансовой эффективности ИИ-проектов, разработанная участниками отраслевого клуба «ИИ в финансовой отрасли», организованного «Ассоциацией ФинТех» (АФТ) и «Альянсом в сфере ИИ». Состоялось также подписание меморандумов о намерении содействовать применению Кодекса этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке и о поддержке методологии оценки финансового эффекта от ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Ассоциации ФинТех».

«Альянс в сфере ИИ» представил разработанную участниками отраслевого клуба «ИИ в финансовой отрасли» (создан «Ассоциацией ФинТех» и «Альянсом в сфере ИИ») методологию оценки финансовой эффективности ИИ-проектов. Предполагается, что эта методология станет единым инструментом для расчета бизнес-результатов от внедрения ИИ. Она учитывает эффекты от R&D-проектов, устанавливает корректные принципы оценки и помогает избежать двойного учёта на уровне компании.

Кроме этого, участниками «Альянса в сфере ИИ» и «Ассоциации ФинТех» были подписаны меморандумы о поддержке Кодекса этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке и о поддержке методологии оценки финансовой эффективности ИИ-проектов. Подписание меморандумов направлено на формирование системных правил внедрения ИИ в финансовом секторе. Также планируется создание рабочей группы по этике в сфере ИИ на финансовом рынке при участии Банка России. Группа займётся сбором и анализом кейсов, связанных с ответственным использованием ИИ в финансовой отрасли.

Максим Григорьев, генеральный директор «Ассоциации ФинТех»: «Бизнес готов масштабировать ИИ, но ему нужна единая логика — прозрачные методы расчета эффекта, стандартизированные форматы кейсов и доверие к данным. «Ассоциация ФинТех» объединила усилия участников финансовой отрасли и технических лидеров для обмена опытом, выявления лучших практик и пилотирования решений в области ИИ. Инициативы Отраслевого клуба, созданного при участии АФТ и «Альянса в сфере ИИ», помогают формировать зрелый рынок, где решения сравнимы, эффекты измеримы, а риски управляемы».