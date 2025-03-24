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Валерия Воробьева назначена директором Альянса в сфере ИИ

Наблюдательный совет Альянса в сфере искусственного интеллекта утвердил Валерию Воробьеву в качестве директора объединения. Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере ИИ.

Валерия более 18 лет развивала экономику и финансы на региональном и федеральном уровнях. С 2022 г. она возглавляла Департамент стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, где курировала разработку Национальной стратегии развития ИИ и реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект».

Она также координировала работу инновационных институтов развития и разработала ряд механизмов для стимулирования инновационной деятельности и ее государственной поддержки. Под ее руководством были подготовлены законопроекты, регулирующие развитие технологий в России, в том числе Федеральный закон «О технологической политике в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России», принятый в декабре 2024 г.

В роли директора альянса Валерия будет отвечать за реализацию всех его ключевых инициатив и координацию усилий участников для ускорения внедрения генеративного искусственного интеллекта в бизнес-секторе. Перед ней стоят задачи по интеграции генеративного ИИ в бизнес и развитию глобального сотрудничества на базе Международного альянса искусственного интеллекта (AI Alliance Network).

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере искусственного интеллекта: «За пять лет альянс стал ключевой площадкой для взаимодействия бизнеса по вопросам искусственного интеллекта. Сегодня в него входят 17 компаний, а отраслевые клубы альянса объединяют более 100 организаций из разных сфер экономики. Участники альянса разработали рейтинг вузов России по качеству ИИ-образования. Более 850 организаций из разных стран подписали Кодекс этики ИИ. Запущена сеть альянсов по ИИ с участием Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и других стран. Эти и многие другие результаты альянса закладывают хорошую базу для внедрения высокотехнологичных решений по всей России. Уверен, что под руководством Валерии, благодаря ее экспертизе и опыту альянс продолжит вносить важнейший вклад в развитие отечественных ИИ-технологий».

Валерия Воробьева, генеральный директор ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта»: «Искусственный интеллект перестал быть опциональной технологией. Сегодня он напрямую влияет на бизнес и индустрии. Внедрение ИИ-решений — это необходимость для каждой отрасли. В свою очередь альянс — это сообщество лидеров в сфере ИИ, поэтому мы продолжим укреплять сотрудничество и обмен опытом внутри различных отраслей как на национальном, так и на международном уровне, развивать образовательные программы и способствовать созданию стимулирующей регуляторной среды, чтобы максимизировать эффекты от внедрения искусственного интеллекта».

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