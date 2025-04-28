Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173689
ИКТ 13514
Организации 10581
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3433
Системы 25428
Персоны 74554
География 2819
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Углева Анастасия



28.04.2025 Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 1
13.11.2024 В НИУ ВШЭ разработан инструмент для контроля ИИ-технологий в медицине 1
06.07.2023 Альянс в сфере искусственного интеллекта займется этическими вопросами применения ИИ в медицине 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Углева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 44 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 1
Yandex - Яндекс 7633 1
Группа Самолет 82 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 1
Газпром нефть 633 1
Северсталь ПАО - Severstal 490 1
Русагро Группа Компаний 288 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Газпром ПАО 1359 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4509 1
Померанцев Илья 1 1
Незнамов Андрей 10 1
Воробьев Андрей 171 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10085 2
Кодекс этики использования данных 43 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2490 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 1
Философия - Philosophy 456 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 74 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1128 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153