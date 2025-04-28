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Углева Анастасия
Углева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 44 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 1
|Yandex - Яндекс 7633 1
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
|Померанцев Илья 1 1
|Незнамов Андрей 10 1
|Воробьев Андрей 171 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147876 1
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