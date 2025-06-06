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Индексная книга (каталог) CNews*
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Незнамов Андрей


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Кодекс этики в сфере ИИ расширяет международное признание: 33 организации из 22 стран присоединились к российской инициативе 1
31.05.2024 Голоса умерших россиян хотят национализировать во благо общества. Родственников не спросят 1
06.07.2023 Альянс в сфере искусственного интеллекта займется этическими вопросами применения ИИ в медицине 1
06.02.2023 От властей требуют написать правила использования нейросетей в учебе. Скандальный ChatGPT уже поделился своим мнением 1
08.07.2021 Сбербанк принял участие в подготовке отчёта для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта 1
14.04.2021 «Сбер» примет участие в разработке европейского регулирования сферы искусственного интеллекта 1
09.11.2020 Межгосударственную группу Совета Европы по технологиям искусственного интеллекта возглавил сотрудник Сбербанка 1
27.08.2020 Сбербанк: концепция регулирования искусственного интеллекта и робототехники задает безопасный режим развития новых технологий 1
27.08.2020 Сбербанк прокомментировал принятие концепции регулирования ИИ и робототехники 1
07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту 1
11.10.2018 Dentons создает «Лабораторию юридических инноваций» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Незнамов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7763 4
Microsoft Corporation 24868 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4167 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Huawei 4031 1
Google LLC 11966 1
OpenAI 267 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 44 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7632 9
Русагро Группа Компаний 298 2
Северсталь ПАО - Severstal 505 2
Газпром нефть 643 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 189 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 2
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Nexters - Dentons 6 1
Почта России ПАО 2164 1
Группа Самолет 85 1
Газпром ПАО 1370 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 401 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2755 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 3
Евросоюз - Совет Европы 107 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 347 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 11 1
Евросоюз - CAHAI - Council of Europe and Artificial Intelligence - Специальный комитет Совета Европы по искусственному интеллекту 1 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 97 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 291 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15095 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5530 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53136 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5741 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6912 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8898 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 102 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 536 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1613 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7571 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20879 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1400 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21167 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 876 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32000 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3389 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2957 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4671 1
Фотобанк - Photobank 180 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10828 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2119 1
Стандартизация - Standardization 2180 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 177 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2540 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 38 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 705 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 262 1
Baidu 285 1
OpenAI ChatGPT 406 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 472 1
FreePik 1149 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 49 1
Ведяхин Александр 136 4
Повалко Александр 36 1
Гарбук Сергей 18 1
Шалаев Антон 23 1
Швиндт Антоний 13 1
Наумов Виктор 126 1
Афанасьев Сергей 22 1
Крылов Сергей 14 1
Воробьев Андрей 173 1
Углева Анастасия 3 1
Померанцев Илья 1 1
Жадан Александр 4 1
Капитонов Александр 1 1
Шейкин Артем 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 149485 10
Европа 24399 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4011 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 581 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17499 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 125 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30271 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52740 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7965 4
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 78 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4054 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 2
Кодекс этики использования данных 44 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19286 1
Английский язык 6750 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14167 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2508 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10206 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2397 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8242 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5769 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7101 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2903 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 357 1
Ведомости 1081 2
Wikipedia - Википедия 533 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1003 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 275 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
University of Oxford - Оксфордский университет 204 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 15 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 630 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 370 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 243 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 60 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 82 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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