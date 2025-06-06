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Кодекс этики в сфере ИИ расширяет международное признание: 33 организации из 22 стран присоединились к российской инициативе

33 организации из 22 государств официально присоединились к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанному Альянсом в сфере ИИ. Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере ИИ.

География новых участников охватывает страны Азии, Африки, Европы и Латинской Америки: Бангладеш, Бурунди, Великобританию, Гану, Индию, Индонезию, Ирак, Конго, Кению, Кыргызстан, Кубу, Марокко, Мьянму, Нигер, Нигерию, Португалию, Сербию, Саудовскую Аравию, Танзанию, Уганду, Филиппины и Эфиопию.

На сегодняшний день Кодекс этики ИИ подписали уже более 900 организаций, включая свыше 80 зарубежных компаний. Документ устанавливает международные стандарты ответственного развития технологий искусственного интеллекта, фокусируясь на принципах прозрачности, безопасности и защиты прав человека.

Цель Кодекса — заложить основу для надежной, безопасной и ответственной разработки ИИ. Документ служит практическим руководством для всех заинтересованных сторон в этой области, помогая обеспечить этичное принятие решений на каждом этапе — от разработки ИИ до внедрения.

Добровольное присоединение новых международных участников подчёркивает растущий интерес к этическим стандартам и прозрачности в сфере ИИ, а также усиливает позиции России и ее партнёров на мировом технологическом рынке.

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Сегодняшнее подписание знаменует собой важный шаг на пути к построению устойчивого и человекоориентированного будущего искусственного интеллекта.

«Массовое присоединение новых стран подтверждает глобальный запрос на этические стандарты в ИИ. Российская инициатива становится объединяющей платформой для формирования устойчивого будущего цифровых технологий», – сказал Управляющий директор Центра человекоцентричного ИИ Сбербанка, генеральный секретарь AI Alliance Network Андрей Незнамов.

Кодекс остается открытым для присоединения новых участников. Российская сторона приветствует интерес международного сообщества к совместной работе над созданием безопасной и человекоориентированной экосистемы искусственного интеллекта.

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