Сбербанк принял участие в подготовке отчёта для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта

Специальный комитет по искусственному интеллекту Совета Европы (CAHAI) подвёл итоги межгосударственных консультаций с ключевыми европейскими игроками в сфере ИИ. Консультации проводились специальной межгосударственной рабочей группой (CAHAI-COG), председателем которой является управляющий директор центра регулирования AI Сбербанка Андрей Незнамов.

Целью консультаций было получение обратной связи от представителей международных организаций, бизнеса, научного сообщества и технических специалистов по основным элементам новой правовой базы для проектирования, разработки и применения ИИ, основанной на стандартах Совета Европы в области прав человека, демократии и верховенства закона. По итогам консультаций был подготовлен отчёт, который был утверждён на пленарном заседании CAHAI для дальнейшего использования в работе по подготовке элементов правовой базы.

Согласно отчёту, более 70% всех респондентов отметили, что следует организовать европейское регулирование в форме обязательного акта — конвенции, формирование которой планируется в следующем году. Также большинство участников (90%) поддерживает создание обсерватории ИИ для обмена передовым опытом и информацией о юридических, политических и технологических разработках, а также считает важным (87%) создание экспертного центра по ИИ и правам человека на уровне Совета Европы.

Подавляющее большинство (75%) респондентов согласно с утверждением, что люди всегда должны быть проинформированы, когда решение, которое затрагивает их лично, принимается системой ИИ. Поэтому почти 80% считают, что должна быть обязательной процедура оценки воздействия системы ИИ на права человека, демократию и верховенство закона. Кроме того, больше половины респондентов (60%) поддерживает также формирование правового регулирования приложений искусственного интеллекта, которые представляют риски нарушения прав человека, демократии и верховенства права.

«Сбер» считает чрезвычайно важным участие в инициативах таких авторитетных международных организаций, какой является Совет Европы. Это позволяет нам донести до зарубежных коллег точку зрения российских экспертов, сделать международное регулирование в сфере ИИ сбалансированным, ориентированным не только на соблюдение прав человека и его интересов, но и на дальнейшее развитие технологий ИИ на благо всего человечества», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«В результате консультаций Совету Европы удалось собрать позиции по ряду концептуальных вопросов — например, по возможным вариантам определения ИИ, наиболее перспективным сферам его применения, необходимости правового регулирования ИИ и конкретным элементам такого регулирования. Любопытно, что большинство респондентов не поддержало популярную в Европе идею о полном запрете некоторых систем ИИ. Респонденты высказались за явный запрет только тех систем ИИ, которые доказанно нарушили права и свободы человека. В остальных случаях предлагается вводить правовые рамки использования систем ИИ. Где-то они могут быть более жёсткими, а где-то — сочетаться с инструментами саморегулирования», — сказал Андрей Незнамов, председатель межгосударственной рабочей группы по проведению глобальных консультаций спецкомитета по ИИ Совета Европы (CAHAI-COG).

В консультациях приняли участие представители государств — членов Совета Европы, международных организаций (ОЭСР, ЮНЕСКО, ЕС), бизнеса (Microsoft, Huawei), научного сообщества (Оксфордский университет, НИУ ВШЭ) и других.