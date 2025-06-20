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Александр Ведяхин: в России создают открытую базу научных публикаций по искусственному интеллекту

Альянс в сфере искусственного интеллекта создал систему мониторинга и анализа научных публикаций по ИИ с российскими аффилиациями. Проект реализуется в партнерстве с Университетом ИТМО и стал одним из первых шагов к системной аналитике научной активности в этой области. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

База содержит более 6,5 тыс. работ и охватывает публикации за последние 10 лет. В ней представлены данные о 20 тыс. авторов и более чем 950 научных организациях. Помимо автоматического сбора информации, ученые могут вносить публикации вручную, данные проходят обязательную модерацию и верификацию.

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цифровизация

До конца 2025 г. платформа станет открытой для всех категорий пользователей — от студентов и преподавателей до представителей вузов, НИИ и госструктур. Интерфейс поддерживает русские и английские названия организаций, а также транслитерацию фамилий. В ближайшее время планируется расширить базу в два раза.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Мы впервые собрали в одном месте десятки тысяч научных работ российских авторов по ИИ. Это дает возможность объективно оценить динамику, сравнивать научные школы и находить точки роста. Наука должна быть видимой, и эта платформа делает ее прозрачной и доступной».

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