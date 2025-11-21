«Норникель» вступил в Альянс в сфере ИИ для усиления работы в области цифровой трансформации

«Норникель» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта. Решение усилить работу в сфере ИИ на отраслевом уровне основано на успешном опыте внедрения собственных технологических решений и направлено на развитие собственных компетенций и тиражирование передовых практик.

Членство в Альянсе позволит «Норникелю» напрямую участвовать в экспертизе законодательных инициатив в сфере искусственного интеллекта, высказывать позицию бизнеса по ключевым вопросам регулирования, а также инициировать и работать в отраслевых рабочих группах для решения методических и прикладных задач компании.

«Норникель» обладает значительным опытом в реализации проектов с использованием искусственного интеллекта. В рамках стратегии цифровой производственной цепочки компания успешно внедряет технологии ИИ в ключевые процессы — от геологоразведки и обогащения руды до металлургического передела. Среди реализованных проектов — алгоритмы оптимизации технологических режимов и компьютерное зрение для контроля качества продукции, алгоритмы для повышения промышленной безопасности.

Альянс в сфере искусственного интеллекта, созданный в 2019 году, является ведущей площадкой для развития технологий ИИ в России. Его миссия – укрепление технологического суверенитета страны и обеспечение глобальной конкурентоспособности российских компаний на мировом технологическом рынке. Альянс играет ключевую роль в координации усилий бизнеса по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Среди участников объединения – лидеры российской экономики.

На базе Альянса реализуются десятки совместных инициатив в сферах образования, экономики, цифровизации и государственного регулирования, регулярно проводятся крупные отраслевые мероприятия: конгрессы, конференции и выставки.

Церемония подписания соглашения о вступлении состоялась на конференции AI Journey – ключевой площадки для диалога между разработчиками искусственного интеллекта, бизнесом и государством.

Виталий Бусько, вице-президент по инновациям «Норникеля», прокомментировал: «Наша компания давно и успешно инвестирует в проекты на основе искусственного интеллекта, видя в них реальный инструмент повышения эффективности и безопасности. Присоединение к Альянсу и участие в отраслевых рабочих группах являются логичным продолжением этого пути и важным шагом, который поспособствует учету интересов «Норникеля» при экспертизе законодательных инициатив в области ИИ. Мы намерены не только перенимать лучшие практики, но и делиться собственным успешным опытом, чтобы вместе с партнерами укреплять технологический потенциал страны».