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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфонов серии Honor 400

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж линейки смартфонов серии Honor 400. Смартфоны сочетают новые возможности мобильной съемки, интеллектуальные ИИ-инструменты и флагманские характеристики: оба устройства оснащены системой камер 200 МП с поддержкой ИИ, обновленным комплексом технологий Honor AiMAGE, батареей 6000 мАч, быстрой зарядкой HonorSuperCharge и экраном 5000 нит. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

У Honor 400 Pro тройная камера: основной модуль 200 МП (f/1.9) с оптической и электронной стабилизацией, телефотокамера 50 МП, ультраширокоугольная 12 МП и фронтальная 5П Мп. Honor 400 Pro получил основную ИИ-камеру 200 МП, ультраширокоугольный и фронтальный модули, 12 и 50 МП соответственно. Обе модели поддерживают обновленную технологию Honor AiMAGE, которая отвечает за съемку в движении (AI Portrait Snap), интеллектуальное размытие фона и ИИ-суперзум до 30x в стандартной модели и 50x в Pro-версии.

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М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфонов серии Honor 400

Для художественной съемки доступны два режима: Harcourt и «Имитация фотопленки» с эффектами, вдохновленными классическими пленками Fuji и Kodak. ИИ-редактор встроен в интерфейс и предлагает расширение кадра, удаление прохожих и отражений, апскейл и оживление фото — без подключения к cторонним приложениям.

Honor 400 доступен в цветах: «Полночный черный», «Космический серый», «Пустынный золотой». Honor 400 Pro — в «Вельветовом черном» и «Титановом сером».

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При покупке до 21 июля 2025 г. действует специальное предложение: скидка 5000 руб. и умные часы Honor Choice Watch в подарок для Pro-версии, 4000 руб. и наушники Honor Choice EarbudsS7 для стандартной.

Honor 400 представлен в трех вариантах: 8+256 ГБ, 12+256 ГБ, 12+512 ГБ. Стоимость модели в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 40 990 до 48 990 руб. в зависимости от объема памяти. Honor 400 Pro доступен в конфигурациях 12+256 ГБ и 12+512 ГБ по цене от 64 990 до 69 990 руб.

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