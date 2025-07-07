Москвичи смогут передавать показатели здоровья в электронную медкарту с помощью навыка ИИ-ассистента «Алисы»

Москва возможность внесения показателей здоровья в электронную медицинскую карту с помощью ИИ-ассистента «Алиса». Новая функция, которую можно подключить и далее использовать в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», позволяет москвичам фиксировать данные артериального давления и пульса в сервисе, не прибегая к ручному вводу через телефон или компьютер. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы стремимся сделать все, чтобы вовлечь москвичей в заботу о своем здоровье — для этого мы развиваем простые и понятные инструменты и сервисы. Основной приоритет в этом направлении — повышение функционала и удобства электронной медицинской карты. За последний год москвичи стали на четверть чаще обращаться к ней, а в “Дневнике здоровья” — разделе, где фиксируются показатели артериального давления, пульса, уровня сахара и кислорода в крови и ряд других данных — уже более 300 млн записей. Чтобы еще больше упростить жителям ежедневный контроль здоровья, мы первыми в России внедряем возможность передачи показателей пульса и артериального давления в электронную медицинскую карту через навык ИИ-ассистента “Алисы”», — сказала Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, новая функция дополняет цифровой маршрут пациента, который Москва последовательно внедряет в городском здравоохранении.

Внесение показателей доступно в вебе и с любых устройств, где установлен ИИ-ассистент «Алиса» — от смартфонов до умных колонок. Чтобы воспользоваться новым функционалом, пользователю нужно получить доступ к электронной медкарте, авторизоваться в приложении «ЕМИАС.ИНФО» через учетную запись портала mos.ru, зайти в раздел «Дневник здоровья» и нажать «Подключить Алису», после чего следовать пошаговой инструкции. В процессе взаимодействия ИИ-ассистент «Алиса» назовет код, который нужно ввести в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

После успешного подключения пациенту нужно сказать: «Алиса, запусти навык ЕМИАС» и далее голосом передать показатели артериального давления (верхнего и нижнего) и пульса. Все данные будут переданы в электронную медицинскую карту по защищенному каналу ЕМИАС. Вся процедура занимает не более одной минуты. Врач может использовать эти сведения как часть клинической картины при очном или дистанционном приеме. Сервис работает в экспериментальном режиме.

До конца лета 2025 г. функционал расширится: пользователи смогут добавлять показатели уровня сахара и кислорода в крови, информацию о приступах стенокардии, отслеживать изменения роста и веса.

Ранее жители столицы уже могли добавлять данные в «Дневник здоровья» вручную, с помощью голоса, по фотографии из галереи мобильного устройства или путем снимка экрана измерительного прибора прямо в приложении. При этом новая функция расширяет возможности пользователей, в том числе пожилых пациентов или тех, кому сложно работать с сенсорными интерфейсами. Эта возможность также пригодится людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо регулярно отслеживать жизненно важные параметры.

Москва занимается цифровизацией системы здравоохранения уже более 10 лет. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа, которую развивают совместно Департамент здравоохранения Москвы и городской Департамент информационных технологий.

Проект соответствует целям и задачам стратегии развития московской медицины до 2030 г. и направлен на повышение качества и доступности оказания медпомощи жителям столицы.