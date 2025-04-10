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Ракова Анастасия
Ракова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Юрий 58 15
|Собянин Сергей 401 5
|Лысенко Эдуард 308 3
|Шуленин Вячеслав 6 3
|Глазков Борис 48 2
|Осеевский Михаил 319 2
|Жданов Сергей 28 2
|Лозин Антон 3 2
|Головин Дмитрий 33 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Шабунин Алексей 1 1
|Макаров Владимир 73 1
|Лемякина Анна 11 1
|Кох Владимир 5 1
|Путин Владимир 3223 1
|Ковалева Янина 1 1
|Петренко Светлана 4 1
|Машкова Елена 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1930 1
|Vc.ru - Виси.ру 37 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
|Forbes - Форбс 844 1
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