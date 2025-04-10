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Ракова Анастасия



10.04.2025 В Москве создали среду для развития ИИ-сервисов лучевой диагностики 1
17.10.2024 ИИ-решения Сбербанка и правительства Москвы помогли терапевтам московских поликлиник поставить более 17 млн диагнозов 1
13.08.2024 Еще четыре региона подключились к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта 1
18.06.2024 Глава и основатель сервиса доставки еды «Кухня на районе» арестован из-за массового отравления клиентов 1
17.06.2024 Более 100 москвичей отравились в сервисе для доставки готовой еды 1
22.05.2024 Разработанный Сбербанком и правительством Москвы цифровой помощник помог терапевтам столичных поликлиник поставить 14 млн диагнозов 1
05.03.2024 Заммэра Ракова: медорганизации из девяти регионов России подали заявки на подключение к московской платформе ИИ-сервисов 1
26.12.2023 Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО 1
21.12.2023 В Москве запустили первые комплексные сервисы искусственного интеллекта для поиска заболеваний головного мозга 1
29.11.2023 В Москве увеличение лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить искусственный интеллект 1
14.11.2023 В Москве впервые искусственный интеллект начал выявлять ЛОР-заболевания на рентгене 1
31.10.2023 Московские врачи могут использовать уже пять нейросетей для помощи в определении заболеваний органов грудной клетки 1
09.10.2023 Начала работу новый сервис ИИ для диагностики новообразований мозга на МРТ 1
04.10.2023 Новый комплексный сервис искусственного интеллекта может выявить сразу шесть патологий на одном снимке 1
27.09.2023 Начал работу четвертый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний 1
20.09.2023 Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине  1
07.09.2023 Диагностический ассистент «Аида» на базе искусственного интеллекта появится во всех взрослых поликлиниках Москвы 1
06.09.2023 Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС 1
29.06.2023 В Москве при помощи искусственного интеллекта с начала года проанализированы 100 тыс. маммограмм 1
27.06.2023 В Москве расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта 1
22.06.2023 Искусственный интеллект помог рентгенологам проанализировать 10 млн исследований 1
08.06.2023 В Москве заработал второй комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики семи заболеваний 1
17.05.2023 В Москве искусственный интеллект научился определять рассеянный склероз по МРТ головного мозга 1
04.05.2023 Искусственный интеллект проанализировал более 27 тыс. медизображений пациентов ЯНАО 1
04.04.2023 Московские врачи высоко оценивают помощь искусственного интеллекта на первичных приемах 1
02.08.2022 В России разработан ГОСТ по тестированию систем ИИ для медицины 1
18.02.2022 Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и Yandex.Cloud поддержат медицинские стартапы 1
14.01.2022 За два года москвичи более 55 млн раз воспользовались электронной медкартой 1
22.12.2021 Индустриальный 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы в Москве 1
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1
16.09.2021 На детсадовцев и школьников Москвы заведут электронные досье 1
10.09.2021 Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы 1
21.05.2014 Правительство Москвы выпустило мобильное приложение для еженедельных референдумов 2
21.05.2014 Правительство Москвы запустило мобильное приложение для электронных референдумов 1
29.03.2013 1 апреля на столичном портале «Открытые данные» появится 17 новых блоков информации 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Ракова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 74 4
VK - Mail.ru Group 3474 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4059 3
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 78 3
Ростелеком 9847 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МЦИТЗ АНО - Московский центр инновационных технологий в здравоохранении - Medtech Moscow - Технопарк медтех 6 2
X Corp - Twitter 2874 1
Meta Platforms - Facebook 4454 1
Canonical 204 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2937 1
Yandex - Яндекс 7569 1
McKinsey & Company Int 251 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 343 1
ИИ-Технологии 125 1
Цифра ГК 2455 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 92 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 880 2
X5 Group - Перекрёсток 558 2
ВкусВилл - Избёнка 161 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 1
Новоуренгойская ЦГБ - Новоуренгойская центральная городская больница 2 1
О2О Холдинг 56 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 36 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Фасоль - сеть магазинов 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1065 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 589 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 19
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 195 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 18
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 78 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6031 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 690 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11896 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3314 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4878 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14317 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 21
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1613 18
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Правительство Москвы - Активный гражданин 133 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 2
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 2
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