Ракова Анастасия

Еще четыре региона подключились к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта 1

Более 100 москвичей отравились в сервисе для доставки готовой еды 1

Разработанный Сбербанком и правительством Москвы цифровой помощник помог терапевтам столичных поликлиник поставить 14 млн диагнозов 1

В Москве запустили первые комплексные сервисы искусственного интеллекта для поиска заболеваний головного мозга 1

В Москве увеличение лимфатических узлов на КТ теперь поможет определить искусственный интеллект 1

Московские врачи могут использовать уже пять нейросетей для помощи в определении заболеваний органов грудной клетки 1

Начала работу новый сервис ИИ для диагностики новообразований мозга на МРТ 1

Новый комплексный сервис искусственного интеллекта может выявить сразу шесть патологий на одном снимке 1

Начал работу четвертый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний 1

Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине 1

Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС 1

В Москве расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта 1

Искусственный интеллект помог рентгенологам проанализировать 10 млн исследований 1

В Москве заработал второй комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики семи заболеваний 1

В Москве искусственный интеллект научился определять рассеянный склероз по МРТ головного мозга 1

Московские врачи высоко оценивают помощь искусственного интеллекта на первичных приемах 1

В России разработан ГОСТ по тестированию систем ИИ для медицины 1

За два года москвичи более 55 млн раз воспользовались электронной медкартой 1

Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1

На детсадовцев и школьников Москвы заведут электронные досье 1

Правительство Москвы выпустило мобильное приложение для еженедельных референдумов 2