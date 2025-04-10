В Москве создали среду для развития ИИ-сервисов лучевой диагностики

Москва представила обновленный рейтинг сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике, которые помогают врачам анализировать снимки. В число разработок, которые показали яркую динамику развития вошли алгоритмы для автоматизации рутинных измерений предстательной железы, а также выявления грыж, протрузий и стенозов позвоночника на магнитно-резонансной томографии, диагностики сколиоза на рентгенографии. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

Регулярная оценка ИИ-систем формирует среду, в которой алгоритмы повышают точность, стабильность и надежность, а медицинские организации могут выбирать лучшие решения. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Москва создала уникальные условия для развития медицинских сервисов искусственного интеллекта, которые не просто разрабатываются, а уже активно применяются в практическом здравоохранении. Сегодня технологии ИИ охватывают все городское больницы и поликлиники, помогая врачам точнее и быстрее анализировать снимки, снижая нагрузку на специалистов. Только в лучевой диагностике московские рентгенологи используют более 50 различных ИИ-сервисов по 39 клиническим направлениям. Мы не просто внедряем технологии, но и контролируем их качество на постоянной основе — команда экспертов Центра диагностики и телемедицины регулярно публикует рейтинг умных решений, оценивая их точность, стабильность и соответствие техническим и диагностическим требованиям. Такой подход позволяет создать здоровую конкуренцию среди разработчиков, обеспечивая постоянное совершенствование алгоритмов. Благодаря прозрачной методике оценки медицинские организации могут выбирать лучшие технологии среди десятков надежных решений», — отметила Анастасия Ракова.

Рейтинг формируется для каждого направления применения искусственного интеллекта, он позволяет наблюдать как развивается конкретный сервис с течением времени. Это позволяет сделать вывод о его стабильности, надежности.

Активную динамику развития в 2024 г. продемонстрировали алгоритмы для автоматизации измерений предстательной железы на магнитно-резонансной томографии, выявления грыж, протрузий и стенозов на магнитно-резонансной томографии пояснично-крестцового и шейного отделов позвоночника, а также выявления сколиоза на рентгенограмме позвоночника.

«Хочу подчеркнуть, что ИИ-решения для МРТ начали применяться в Москве сравнительно недавно, и, по нашей оценке, они демонстрируют устойчивый прогресс. Публичность рейтинга оказывает значительное влияние на компании: работа над качеством алгоритмов ведется постоянно. Нейросети в медицине — уже не фантастика, а необходимая реальность, которая позволяет экономить человеческий ресурс и время. Мы делаем большой акцент на безопасности тех решений, которые допускаются к работе с данными столичных пациентов. Специалисты Центра диагностики и телемедицины проводят серьезную и уникальную работу, которая способствует развитию рынка искусственного интеллекта, а также повышению качества и доступности здравоохранения в России», — сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев.

Рейтинг ИИ-сервисов, то есть «Матрицы зрелости», в лучевой диагностике Москвы формируется на основе уникальной системы оценки, которая помогает объективно измерять точность и стабильность работы алгоритмов и выявлять лучшие технологии для практического применения. Искусственный интеллект активно применяется в Москве для анализа снимков КТ, МРТ, рентгенографий, флюорографий и маммографий, помогая врачам находить признаки патологий и описывать исследования. Однако, чтобы гарантировать высокое качество диагностики, нейросети проходят регулярный мониторинг, а их рейтинг публикуется в открытом доступе, позволяя отслеживать их эффективность.

Оценка сервисов искусственного интеллекта включает технологический и клинический мониторинг результатов работы. Эксперты Центра диагностики и телемедицины проверяют точность оконтуривания и описания рентгенологических признаков, которые могут свидетельствовать о наличии заболеваний. Скорость обработки также играет важную роль — исследование должно анализироваться не дольше 6,5 минут.

В результате в московские больницы и поликлиники используют только самые надежные и точные нейросети, что помогает врачам быстрее принимать решения, снижает риск ошибок и делает диагностику более доступной для пациентов.

Нейросети с 2020 г. действуют в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в работу столичных медучреждений. Проект реализует комплекс социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения при поддержке Департамента информационных технологий. С 2024 г. сервисами искусственного интеллекта, которые работают в столице, в рамках платформы «МосМедИИ» могут пользоваться медицинские учреждения любых регионов России.