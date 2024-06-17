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Более 100 москвичей отравились в сервисе для доставки готовой еды

Более 100 москвичей обратились за медицинской помощью после отравления готовой едой, приобретенной, в том числе, в приложении для заказа еды «Кухня на районе». Работа приложения приостановлена, у его создателей проведены обыски.

Массовые отравления в Москве

121 житель Москвы обратился за медицинской помощью с симптомами отравления, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Из них 55 находятся в тяжелом состоянии, 35 в реанимации, но их жизни ничего не угрожает.

У пострадавших выявлен ботулизм, инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении продуктов, содержащих возбудители. Инкубационный период составляет от двух часов до пяти суток.

Что стал источником некачественной продукции

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что постаравшиеся употребляли два блюда: «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» и «Салат с фасолью и яблоком» от «Гастропорт». Оборот продукции этих компаний приостановлен. Ведомство также не рекомендовало употреблять в пищу уже приобретенную продукцию.

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maxim4e4ek / Фотобанк Фотодженика
Более 100 москвичей обратились за медицинской помощью после отравления готовой едой, приобретенной через приложение «Кухня на районе»

К выяснению обстоятельств произошедшего подключилось столичное управление Следственного комитета (СК), возбудившие уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В сообщении СК говорится, что следователи провели обыски в компаниях и складских помещениях и «при осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружили интересующую следствию продукцию, от которой работники пытались избавиться».

«Кухня на районе» и инвестиции от неизвестного акционера

ООО «Локалкитчен» - юридическое лицо сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе». 16 июня 2024 г., на страницах сервисах в соцсетях появилась информация о приостановке работы соответствующего приложения и начале соответствующей проверки. Указывается, что причиной отравления был салат лобио, в рецепте которого используется консервированная фасоль одного из поставщиков компании.

Сервис «Кухня на районе» был запущен в 2017 г. Сервис работает по модели dark kitchen - его заведения готовят еду только на вынос. В 2020 г. сервис был приобретен «О2О Холдингом» - совместным предприятиям холдинга Mail.ru Group (впоследствии переименован в VK) и Сбербанка.

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В 2022 г. Сбербанк и VK объявили о расформировании своего совместного предприятия. Большинство активов должно было отойти Сбербанку. Формальным владельцем «Кухня на районе» остается «О2О Холдинг».

Его конечные собственники неизвестны. В 2022 г. гендиректор проекта Антон Лозин рассказывал, что компания вместе со своим акционером находится «в классном конструктивном взаимодействии». В 2024 г. «Кухня на районе» должна получить от своего владельца финансирование в размере 1,09 млрд руб.

С кем сотрудничает «Гастропорт»

ООО «Гастропорт» - поставщик готовой еды. На сайте компании указано, что ее партнерами являются продуктовые сети «Вкусвилл», «Магнит», «Перекресток», «Азбука вкуса», «Мираторг», Globus и др.

Игорь Королев

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