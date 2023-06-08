В Москве заработал второй комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики семи заболеваний

В Москве появился второй комплексный сервис искусственного интеллекта, который на компьютерной томограмме может одновременно выявить семь заболеваний. На одном исследовании грудной клетки нейросеть способна распознать признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий. Это уже второе по счету комплексное решение от отечественных разработчиков — врачи смогут выбрать, каким сервисом им удобно пользоваться. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже три года мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта в столичное здравоохранение. Одно из ключевых направлений — это компьютерное зрение в лучевой диагностике. С момента начала московского эксперимента по использованию умных алгоритмов нейросети проанализировали более 9 млн лучевых исследований. Сегодня мы запустили уже второй комплексный сервис искусственного интеллекта, который на КТ может одновременно выявить семь заболеваний», — сообщила Анастасия Ракова.

Первый комплексный сервис искусственного интеллекта стал помогать столичным медикам еще год назад. В среднем в месяц он обрабатывает порядка 25 тыс. лучевых исследований. На одной компьютерной томограмме он способен одновременно распознать признаки девяти заболеваний: рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий, ишемической болезни сердца по объему паракардиального жира, а также эмфиземы легких.

В Москве заработал второй комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики семи заболеваний

«Для участия в эксперименте необходимо пройти несколько этапов — подать заявку, интегрироваться в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, пройти тестирование, апробацию и выйти в опытную эксплуатацию. На каждом этапе ведется мониторинг технологических и клинических показателей работы. Мы проводим оценку точности алгоритмов, анализируем совместно с разработчиками работу сервиса и врача, передаем им обратную связь от рентгенологов», — отметил директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столицы Юрий Васильев.

На медицинском изображении алгоритмы выделяют цветовыми подсказками области отклонения от нормы, производят необходимые измерения для врача, а также составляют текстовое описание. Сейчас алгоритмы доступны рентгенологам порядка 150 медицинских учреждений, в том числе детских.

Алгоритмы работают в рамках научного эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику, который реализуется Комплексом социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы и городским Департаментом информационных технологий. Апробация комплексных решений – одно из главных направлений развития эксперимента этого года.

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Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Использование компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностические процедуры, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения более эффективного лечения. В свою очередь, реализация проекта по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение позволяет создавать и развивать рынок систем поддержки врачебных решений в лучевой диагностике.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы – научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.