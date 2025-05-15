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Липовка Светлана
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|Столичная ИИ-платформа помогла регионам России обработать более 2,7 млн медицинских снимков 1
Липовка Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МосМедИИ 10 1
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 407 1
|Васильев Юрий 64 1
|Ракова Анастасия 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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