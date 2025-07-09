С 2021 г. московские врачи оформили более 75 млн электронных рецептов с QR-кодом

С 2021 г. для москвичей стали доступны электронные рецепты с QR-кодом. За это время врачи столичных поликлиник оформили более 75 млн таких рецептов. Цифровой сервис не только значительно упростил процесс получения лекарств и выписку рецептов врачом, но и обеспечил точность при отпуске медикаментов. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Благодаря созданию единой цифровой платформы здравоохранения мы смогли сделать привычные вещи еще удобнее. С 2021 г. жители Москвы могут получать лекарства по электронному рецепту, просто показав его QR-код на мобильном устройстве. Сервис доказал свою востребованность — за этот период столичные врачи выписали свыше 75 млн подобных рецептов. Такой формат положительно повлиял и на работу врачей, и на удобство пациентов. Сегодня для оформления электронного рецепта доктору требуется около 30 секунд, а раньше на заполнение бумажного бланка уходило до нескольких минут. Риск ошибок при выписке препаратов минимален. Кроме того, его не нужно печатать, нельзя потерять, забыть или повредить, он всегда под рукой, в смартфоне. К тому же, это и вопрос безопасности пациентов: QR-код рецепта не получится подделать, а многократная покупка одного и того же препарата в различных аптеках исключена. Все лекарственные назначения врача фиксируются в разделе «Мои рецепты» электронной медицинской карты пациента», — отметила заммэра.

Сегодня все городские поликлиники Москвы оформляют электронные рецепты с QR-кодом: как на получение льготных препаратов, так и на приобретение лекарств за полную стоимость. Кроме того, в 2025 г. электронными стали и рецепты на медицинские изделия.

Еще в 2014 г. в Москве появилась возможность оформления электронных рецептов в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), однако их нужно было распечатать на бланке, поставить печать и личную подпись врача. С 2021 г. электронные рецепты не требуют печати бумажного дубликата, подписываются электронной подписью врача и имеют уникальный QR-код. Получить лекарства по ним можно во всех аптеках Департамента здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек. Достаточно показать QR-код, и фармацевт увидит в системе все данные о рецепте. В аптечных пунктах при городских поликлиниках пациенты также могут предъявить полис обязательного медицинского страхования вместо QR-кода для получения препарата по льготному электронному рецепту.

Информация об отпуске лекарств хранится в цифровом виде в ЕМИАС. Пациент в любой момент может просмотреть все детали назначений в электронной медкарте на портале mos.ru в разделе «Мои рецепты» или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Кроме того, на случай, если смартфон пациента вышел из строя или неожиданно разрядился, QR-код льготного рецепта можно распечатать в инфомате в поликлинике, отсканировав полис ОМС.

Получить рецепт можно и на бумажном бланке. Это важно для тех пациентов, которые, например, уезжают в другой регион.

Цифровизация позволила завершить переход на безбумажный формат работы всех поликлиник и больниц. Новый стандарт основан на принципах доступности, комплексного подхода и эффективной маршрутизации пациентов, включает в себя использование новейших технологий и методов лечения.