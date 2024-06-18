Глава и основатель сервиса доставки еды «Кухня на районе» арестован из-за массового отравления клиентов

Следственный комитет задержал руководителей сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», включая его гендиректора и сооснователя Антона Лозина. В Москве и ряде других регионов более ста человек отравились некачественной едой из данного сервиса.

Задержание руководства «Кухня на районе»

Следственный комитет России (СК) сообщил о задержании трех лиц по делу об массовом отравлении готовой едой в Москве и других регионах. Как говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко, речь идет о гендиректоре «Локалкитчен» Антоне Лозине, руководителе отдела качества компании Елене Машковой и «фактическом руководителе» компании – производителе фасоли «Савон-К» Владимире Шине.

Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Уголовные дела были заведены управлениями СК по трем регионам, в которых были зафиксированы отравления – в Москве, Нижегородской области и Республике Татарстан.

Поскольку все пострадавшие приобретали еду через «Кухню на районе», Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела в производство Главного следственного управления СК для дальнейшего расследования.

«Кухня на районе» Следственный комитет задержал руководителей сервиса «Кухня на районе», включая гендиректора и сооснователя

Уголовные дела возбуждены по статье 238 УК РФ – «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. Оно назначается, если инкриминируемые деяния привели к смерти двух или более человек.

СК проводит экспертизу изъятой продукции и проверяет, в какие иные регионы могла быть поставлена опасная продукция.

Массовые отравление готовой едой из «Кухня на районе»

Случаи отравления едой из «Кухни на районе» начали фиксировать в Москве в минувшие выходные – 15-16 июня 2024 г.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, за помощью к врачам обратилось 130 человек. Из них 30 человек находятся в реанимации. Пострадавшим поставлен диагноз – ботулизм. В Нижегородской области госпитализировано 14 человек, включая одного несовершеннолетнего.

В Москве пострадавшие употребляли два блюда: «Салат лобио» «Кухни на районе» и «Салат с фасолью и яблоком» компании «Гастропорт», поставщика готовой еды для продовольственных сетей «Вкусвилл», «Магнит», «Перекресток» и др. Оборот продукции этих компаний был приостановлен Роспотребнадзором. Сервис «Кухня на районе» также приостановил свою работу.

Как создавался и с какими проблемами сталкивалась «Кухня на районе»

«Кухня на районе» была создана в 2017 г. Компания работает по модели dark kitchen - то есть продает готовую еду только на вынос. Основателями проекта стали создатели виртуального банка «Рокетбанк» Алексей Колесников, Кирилл Родин и Олег Козырев, а также основатель агрегатора доставки готовой еды «ЕдаСюда» Антон Лозин.

В 2018 г. проект привлек инвестиции от основателя платежной системы Qiwi Сергея Солонина, главы строительной компании ПИК Сергея Гордеева и сооснователя клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергея Дашкова.

В 2020 г. «О2О Холдинг», созданный Сбербанком и Mail.ru Group (нынешнее название – VK) приобрел 85% долю в «Кухня на районе». В 2021 г. у «Кухни на районе» начался «внутренний кризис», рассказывал в интервью журналу Forbes Антон Лозин. Во-первых, он был вызван развитием функций доставки готовой еды у различных поставщиков (агрегаторы, кафе, магазины), а также тем, что у сервиса было четыре основателя и не было единого лидера.

Между основателями были «конфликты», говорил Лозин, и «2021 г. компания проспала». Были разногласия и с владельцем – «О2О Холдингом». В конце 2021 г. Козырев, Родин и Колесников ушли из проекта, оставшись его миноритарными акционерами, гендиректором стал Лозин.

В 2022 г. Сбербанк и VK сообщили о расформировании «О2О Холдинга», большинство его активов должно было отойти Сбербанку. Формальным собственником «Кухня на районе» остался «О2О Холдинг», реальные собственники – не известны. Лозин также их не раскрывал, но говорил, что в 2022 г. компания находится «в классном конструктивном взаимодействии» с акционером.

В 2023 г. Выручка «Кухня на районе» составила 3,3 млрд руб., чистый убыток – 1,3 млрд руб. В 2024 г. ожидалось получение финансирования от «О2О Холдинг» в размере 1,09 млрд руб.