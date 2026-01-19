Разделы

Дашков Сергей


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Налоговая банкротит отечественного ИИ-разработчика, планировавшего экспансию в США 2
18.06.2024 Глава и основатель сервиса доставки еды «Кухня на районе» арестован из-за массового отравления клиентов 1
17.03.2023 Платформа «Здоровье.ру» привлекла 307 млн руб. от Kama Flow и клуба «Синдикат» 1
21.10.2021 «Сбер» назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами 1
11.06.2019 Фонд Softline Venture Partners инвестировал в стартап electroNeek Robotics 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Дашков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3305 2
VK - Mail.ru Group 3536 2
electroNeek Robotics 7 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
TraceAir 3 1
Andata - Андата 7 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 1
Apple Inc 12677 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
9065 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4565 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 1
WayRay 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 3
AngelsDeck 14 2
NanduQ - Qiwi 1006 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 2
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
Access Industries 37 1
Vostok New Ventures 10 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Kama Flow - КФ Венчурс 24 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
NP Capital 2 1
Finshi Capital 1 1
Viman Capital 1 1
the Untitled Venture 3 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Larix 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Gett 86 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 992 1
Visa International 1976 1
X5 Group - Перекрёсток 607 1
ВкусВилл - Избёнка 192 1
Фармстандарт АО 45 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 1
Альфа-Групп 731 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1349 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 136 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
Runa Capital 158 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 97 1
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3266 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 2
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1748 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2491 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 64 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1383 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1148 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 636 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 1
Наушники - Headphones 4301 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
PwC Accelerator 2 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Smart Board 49 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 428 1
JavaScript - JS - язык программирования 1337 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
Stafory - робот Вера 355 1
Nvidia Inception Program - Инкубатор стартапов 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Барановский Игорь 10 1
Рябенький Игорь 17 1
Shoifot Igor - Шойфот Игорь 2 1
Шевченко Инна 2 1
Черникова Алевтина 47 1
Куликов Вадим 3 1
Унароков Тимур 2 1
Бровко Эрик 7 1
Яровой Богдан 2 1
Ракова Анастасия 48 1
Древаль Максим 5 1
Шуленин Вячеслав 6 1
Пивень Сергей 9 1
Петренко Светлана 5 1
Кушнер Алекс 1 1
Зарубина Камила 10 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 59 1
Тишин Кирилл 2 1
Машкова Елена 1 1
Лозин Антон 3 1
Шин Владимир 1 1
Хасис Лев 105 1
Дворкович Аркадий 211 1
Румянцев Александр 17 1
Басов Алексей 115 1
Колесников Алексей 24 1
Бернер Михаил 13 1
Белых Николай 1 1
Васильев Владимир 39 1
Литвяков Антон 1 1
Бергельсон Дмитрий 3 1
Полехин Виталий 3 1
Юдовский Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2130 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 1
Казахстан - Республика 5821 1
Европа 24658 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1897 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1404 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 648 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 435 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 573 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 441 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Forbes - Форбс 921 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
Сбер - SberZ 2 1
Сбер - SberStudent 7 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
