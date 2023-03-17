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Платформа «Здоровье.ру» привлекла 307 млн руб. от Kama Flow и клуба «Синдикат»

Российский разработчик онлайн-платформы цифровой терапии для людей с хроническими заболеваниями «Здоровье.ру» (ООО «Здоровье города», резидент Фонда «Сколково» и Московского инновационного кластера) закрыл инвестиционный раунд на 307 млн руб. Лид-инвестором выступила инвестиционная компания Kama Flow, также в сделке приняли участие инвесторы венчурного клуба «Синдикат», среди которых: CEO клуба Вячеслав Шуленин, CFO Avito Сергей Пивень, сооснователь Angelsdeck Сергей Дашков и др. Об этом CNews сообщили представители Московского инновационного кластера.

Приобретенная доля Kama Flow не раскрывается. Инвестор рассчитывает, что к 2026 г. компания сможет увеличить выручку в 10 раз, запустив B2C подписку и возглавив зарождающийся в России рынок цифровой терапии. По прогнозу Kama Flow, к 2025 г. отечественный рынок цифровой терапии и заботы о пациентах превысит 100 млрд руб. Основными драйверами роста выступят продолжающаяся миграция рынков лекарственных препаратов и лабораторной диагностики в онлайн, развитие персональных медицинских помощников, а также цифровизация и персонификация программ поддержки пациентов крупнейшими фармацевтическими компаниями.

«Здоровье.ру» представляет собой первую в России платформу цифровой терапии для людей с хроническими заболеваниями. Цифровая терапия — это метод лечения с помощью цифровых сервисов (контроль приема лекарств, дневники и аналитика симптомов с интеграцией устройств, образование, комьюнити, ИИ медицинский ассистент, медитации, запись к врачу и прочие сервисы), которые направлены на изменение поведения и культуры отношения человека к своему здоровью. Данные сервисы разрабатываются на принципах доказательной медицины и проходят исследование по доказательству медико-экономического эффекта.

Платформа объединяет в себе цифровые продукты: мобильное приложение пациента; мобильное приложение врача; аналитическую платформу агрегированных обезличенных медицинских данных; интеграцию с медицинскими изделиями.

Все сервисы разработаны в партнерстве с федеральными медицинскими вузами, ведущими фармацевтическими компаниями и институциями. Платформа официально подключена к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Инвестиции будут направлены на расширение количества нозологий и сервисов поддержки врачей и пациентов с использованием медицинских девайсов, а также запуск подписки на премиальные сервисы для заботы о здоровье.

Эрик Бровко, основатель и генеральный директор «Здоровье.ру»: «В прошлом году «Здоровье.ру» исполнилось пять лет. За это время мы изобрели: более 100 сервисов, создали более 5000 единиц контента, наше приложение скачали 600 000 человек. На сегодняшний день на рынке не существует прямых аналогов. Наш выбор делать «супер-эпп» для людей с хроническими заболеваниями казался всем сумасшествием и ошибкой, многие говорили, что это слишком амбициозная задача и мы не справимся, что нужно сфокусироваться и делать отдельные приложения для каждого болезни, а мы верили, что человек един, и ему нужно одно решение, которое будет о нем заботиться целостно. Сейчас я вижу, что мы сделали правильный выбор. Несмотря на пройденный путь, мы все равно находимся в самом начале. И я искренне рад, что сейчас к нам присоединились Kama Flow и клуб «Синдикат», которые разделяют наше видение будущего. В основе всего, что мы делаем, всегда лежали следующие принципы и ценности: доверие, толерантность к ошибкам и долгосрочное мышление. Главный актив компании - это люди, которые следуют общей миссии: помочь каждому человеку с особенностями здоровья изменить культуру отношения к себе».

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Кирилл Тишин, партнер, старший инвестиционный директор Kama Flow: “Мы последовательно наращиваем портфель решений в сфере цифрового здравоохранения в рамках реализации нашей стратегии создания экосистемы продуктов на основе медицинских данных, которые позволят создать дополнительную ценность для всех участников системы здравоохранения от разработки лекарств до заботы о пациентах. На мой взгляд, «Здоровье.ру» на сегодняшний день предлагает наиболее проработанную линейку решений для сопровождения пациентов с различными заболеваниями на рынке. Дальнейшая интеграция с данными ЭМК и развитие мониторинга специалистами сделают путь пациента более эффективным и снизят нагрузку на систему здравоохранения за счет сокращения рисков нежелательных эффектов в процессе терапии и случаев госпитализации в стационар».

Вячеслав Шуленин, CEO венчурного клуба «Синдикат»: «Это одна из первых сделок клуба с привлечением ангельских инвестиций. В текущей ситуации мы видим небывалый интерес к импакт-проектам: как со стороны инвесторов, так и фаундеров, которые нацелены не только на получение прибыли, но и на решение определенных социальных задач. Инвестировать с оглядкой на будущие поколения – уже совершенно другой уровень ответственности. Здоровье.ру – отличный тому пример. Компания является лидером рынка цифровой терапии для пациентов с хроническими заболеваниями».

Камила Зарубина, ИО вице-президента, исполнительного директора Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «На наших глазах небольшая питерская команда стала лидером сегмента цифровой терапии, успешным стартапом с высокопрофессиональной командой и выручкой 100 млн руб. Привлеченные инвестиции помогут участнику Фонда «Сколково» масштабировать свое решение, вовлечь миллионы людей с хроническими заболеваниями в ежедневную заботу о своем здоровье. Пациенты и их родственники получат удобный инструмент, который улучшит приверженность к лечению с помощью персонифицированных дневников здоровья, доступа к лечащему врачу и медицинским изделиям, а государство - платформу, которая повысит качество и продолжительность жизни населения».

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«Здоровье.ру» (ООО «Здоровье города») — разработчик онлайн-платформы цифровой терапии для заботы о здоровье и сопровождения терапии хронических заболеваний «Здоровье.ру». Проект – резидент фонда «Сколково». Компания основана в 2016 г., развивалась за счет собственных средств основателя и инвестиций бизнес-ангелов. Основатель и генеральный директор – предприниматель Эрик Бровко. Штаб-квартира и R&D-центр расположен в Санкт-Петербурге.

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