Бровко Эрик


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Союз «Превентмед» и платформа «Здоровье.ру» подписали меморандум о партнерстве 1
21.11.2025 «Здоровье.ру» и НАИС объявили о стратегическом альянсе 1
06.06.2024 «Сколково» планирует поиск инновационных решений для wellness-индустрии 1
17.03.2023 Платформа «Здоровье.ру» привлекла 307 млн руб. от Kama Flow и клуба «Синдикат» 1
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1
27.03.2020 «Здоровье.ру» запустили бесплатную онлайн-программу «Стоп коронавирус» 1
01.03.2019 «Техносерв Cloud» защитил данные пациентов медицинского стартапа «Мое здоровье» 1

Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 10 1
Broadcom - VMware 2494 1
Рексофт - Reksoft 433 1
Biocad - Биокад 85 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 3
AstraZeneca - АстраЗенека 60 1
Genotek - Генотек 18 1
Kama Flow - КФ Венчурс 22 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 1
AngelsDeck 13 1
Abbott Laboratories 12 1
Некстстеп 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Альфа-Банк 1871 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 48 1
Bayer AG - Байер 85 1
Roche Holding - Холдинг Рош 24 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1310 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1024 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2473 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17129 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6701 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 195 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1141 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5667 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Шкипин Виктор 13 1
Шуленин Вячеслав 6 1
Пивень Сергей 9 1
Зарубина Камила 10 1
Рогачев Александр 1 1
Тишин Кирилл 1 1
Блинов Михаил 73 1
Чернилова Любовь 1 1
Бехтерева Наталья 1 1
Егоров Александр 86 1
Васильев Дмитрий 71 1
Брусилова Елена 7 1
Штернлиб Теймур 27 1
Дашков Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157084 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45762 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1677 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 98 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 30 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Здравоохранение - Остеопороз - Остеохондроз 21 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 113 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 4 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 15 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 1
