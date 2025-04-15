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electroNeek Robotics
electroNeek Robotics и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
|Юдовский Сергей 4 4
|Галушкин Олег 182 1
|Литвяков Антон 1 1
|Дашков Сергей 5 1
|Овчинников Василий 17 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Борченко Павел 42 1
|Gartner - Гартнер 3566 2
|Forrester Research 821 2
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
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