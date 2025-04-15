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electroNeek Robotics



15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
07.07.2020 ElectroNeek RPA повышает качество обработки данных с помощью технологии Yandex Vision 1
25.06.2020 Electroneek и Microsoft заключили партнерство в области роботизированной бизнес-автоматизации 1
04.02.2020 Почему программные роботы стали вдруг так популярны? 1
11.06.2019 Фонд Softline Venture Partners инвестировал в стартап electroNeek Robotics 2
22.04.2019 Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

electroNeek Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5316 2
Yandex - Яндекс 7583 2
Microsoft Corporation 24773 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1168 2
Softline - Софтлайн 2917 2
UIPath 104 2
SAP Contextor 3 2
Samsung Electronics 10341 1
Commvault 173 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
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Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Google LLC 11903 1
Automation Anywhere 10 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
Blue Prism 28 1
Appian Corporation - Appian Communications 11 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
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МегаФон 9141 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 1
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Центр Роботизации и Искусственного Интеллекта 1 1
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X5 Group - Перекрёсток 561 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
Почта России ПАО 2145 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2827 1
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Английский язык 6715 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
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Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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