Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202052
ИКТ 15677
Организации 11864
Ведомства 1510
Ассоциации 1127
Технологии 3597
Системы 27086
Персоны 88192
География 3144
Статьи 1589
Пресса 1339
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Финам ИК Финам Технология Финам ТЭК Финам ИКС

Финам ИК - Финам Технология - Финам ТЭК - Финам ИКС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.09.2026 Биллинговая платформа «айФлекс» обеспечивает прием платежей в новом ИИ-сервисе FinamX 2
15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 2
12.03.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 1
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 1
24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
12.04.2016 «Финам» перенес ИТ-инфраструктуру на площадки Stack Group 1
28.03.2014 Уровень пиратства в России снижается наибольшими темпами 1
19.03.2013 VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов 2
15.02.2012 «Финам» прокредитует ИТ-компании на особых условиях 1
08.11.2011 Что умеют виртуальные АТС? 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Финам ИК и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 2
Yandex - Яндекс 9363 1
Microsoft Corporation 25863 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
Selectel - Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 193 1
NVision Group - Энвижн Груп 700 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 1
Микротест 284 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 5
Microsoft - LinkedIn 708 1
Pony Express - Фрейт линк 74 1
Русагро Группа Компаний 390 1
Евросеть 1421 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
Инвитро - Invitro 84 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса 140 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 216 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 67 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Paulig Group - Паулиг РУС 25 1
Intel Capital 151 1
Кораблик-Р 20 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
DMI - Дятьково - Диэмай рус 6 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация 17 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
ФинЭкспертиза 10 1
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 1
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18265 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13011 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54708 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8740 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7313 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29884 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23169 2
Мобильная связь - голосовые услуги 323 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5346 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2360 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10348 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18337 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4218 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9387 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6825 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13091 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27128 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1276 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1007 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15549 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3431 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3399 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17099 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1118 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5899 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7561 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9421 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9852 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 730 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 744 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3261 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33893 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8382 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14425 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24713 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1954 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5431 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5442 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1324 1
Microsoft Windows 17003 1
Selectel - Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 175 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 150 1
Badoo - Социальная сеть 46 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 7 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Гурский Олег 5 4
Михалев Евгений 98 1
Беляев Владислав 104 1
Платонов Михаил 42 1
Чачава Александр 124 1
Кастильо Игорь 24 1
Данильянц Алексей 22 1
Лыжин Дмитрий 8 1
Алексин Михаил 18 1
Кочетков Владислав 248 1
Талалыкин Александр 6 1
Гегамов Николай 18 1
Петренко Николай 6 1
Семенов Дмитрий 19 1
Потапов Сергей 30 1
Миронов Юрий 24 1
Кудрявцев Павел 9 1
Пономарева Ксения 7 1
Сардарян Роберт 19 1
Журютин Михаил 9 1
Пашенцев Виталий 11 1
Носов Николай 13 1
Мехришвили Александр 11 1
Кадыков Роман 15 1
Адмиральский Сергей 39 1
Черный Алексей 25 1
Сморгонский Александр 6 1
Поярков Александр 2 1
Куликов Алексей 5 1
Григорьева Евгения 60 1
Савватин Максим 66 1
Фарукшин Тимур 26 1
Береснев Дмитрий 19 1
Мосеев Виталий 16 1
Толпежников Тимофей 12 1
Логвинов Максим 8 1
Семчуков Валерий 7 1
Амелькин Андрей 3 1
Пращикин Сергей 3 1
Баскаков Павел 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168223 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14857 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48027 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19348 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8677 1
Индия - Bharat 5906 1
Бразилия - Федеративная Республика 2532 1
Украина 7955 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6674 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16329 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54042 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18377 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 381 1
Черкизон - Черкизовский рынок 179 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12430 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 432 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3157 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2516 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2798 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5154 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6100 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7583 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5172 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1353 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8566 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 864 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще