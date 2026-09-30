Индексная книга (каталог) CNews*
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Финам ИК Финам Технология Финам ТЭК Финам ИКС
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 16
Финам ИК и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 1
|Гурский Олег 5 4
|Михалев Евгений 98 1
|Беляев Владислав 104 1
|Платонов Михаил 42 1
|Чачава Александр 124 1
|Кастильо Игорь 24 1
|Данильянц Алексей 22 1
|Лыжин Дмитрий 8 1
|Алексин Михаил 18 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Талалыкин Александр 6 1
|Гегамов Николай 18 1
|Петренко Николай 6 1
|Семенов Дмитрий 19 1
|Потапов Сергей 30 1
|Миронов Юрий 24 1
|Кудрявцев Павел 9 1
|Пономарева Ксения 7 1
|Сардарян Роберт 19 1
|Журютин Михаил 9 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Носов Николай 13 1
|Мехришвили Александр 11 1
|Кадыков Роман 15 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Черный Алексей 25 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Поярков Александр 2 1
|Куликов Алексей 5 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Савватин Максим 66 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Береснев Дмитрий 19 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Толпежников Тимофей 12 1
|Логвинов Максим 8 1
|Семчуков Валерий 7 1
|Амелькин Андрей 3 1
|Пращикин Сергей 3 1
|Баскаков Павел 4 1
|IDC - International Data Corporation 4999 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 864 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.