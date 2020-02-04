Почему программные роботы RPA стали вдруг так популярны?

Автоматизация рутинных процессов за счет внедрения программных роботов стремительно набирает популярность. Пока рынок программных роботов относительно невелик, но растет быстрее любых других сегментов рынка программного обеспечения.

Robotic Process Automation — это способ автоматизации выполнения бизнес-процессов, основанный на использовании программных роботов и, в некоторых случаях, средств искусственного интеллекта. Программный робот воспроизводит действия человека, имитируя программным способом нажатия на те же клавиши, на которые в процессе работы нажимал бы человек. Для этого робот должен быть «обучен» реагировать на все ситуации, которые могут возникнуть в ходе выполнения работы.

Хотя широкое внедрение технологии роботизированной автоматизации бизнес-процессов (Robotic Process Automation, RPA) идет уже на протяжении не менее десятка лет, а упоминания о первых примерах применения связывают аж с 1959 г., реально об этой инновации стали широко говорить всего пару лет назад.

Отношение к RPA резко изменилось в 2017—2018 г. На государственном уровне этому способствовал курс на цифровизацию, взятый правительствами многих стран. В коммерческих структурах осознали перспективы относительно быстрой и недорогой автоматизации рутинных операций. Ну а компании-разработчики увидели в RPA быструю возможность получить новое поле деятельности.

По оценке аналитиков Gartner, объем рынка RPA в 2018 г. составил $846 млн, что на 63% больше, чем в 2017-м. Он пока не очень велик, однако выделяется высокими темпами роста — на 63%, это самый высокий показатель в сегменте программных систем. Оценка рынка RPA-систем на 2019 г. — $1,3 млрд, а к 2024 г. он достигнет $2,4 млрд.

Распределение рынка RPA-систем ($млн)

Место в 2017 г. Место в 2018 г. Компания Доход в 2017 г. Доход в 2018 г. Рост 2017/2018 (%) Доля рынка в 2018 г. (%) 5 1 UiPath 15,7 114,8 629,5 13,6 1 2 Automation Anywhere 74 108,4 46,5 12,8 3 3 Blue Prism 34,6 71 105 8,4 2 4 NICE 36 61,5 70,6 7,3 4 5 Pegasystems 28,9 41 41,9 4,8 8 6 Kofax 10,4 37 256,6 4,4 11 7 NTT-AT 4,9 28,5 480,9 3,4 6 8 EdgeVerve Systems 15,7 20,5 30,1 2,4 7 9 OpenConnect 15,2 16 5,3 1,9 9 10 HelpSystems 10,2 13,7 34,3 1,6 Другие 273 333,8 22,2 39,4 Всего: 518,8 846,2 63,1 100

Из-за округления суммы чисел могут не совпадать точно с итоговыми

Источник: Gartner, 2019

Лидируют на этом рынке страны Северной Америки (51%), но их доля на 2 п.п. меньше, чем годом ранее. На втором месте — западная Европа (23%). Самый быстрый рост — у третьего по величине японского RPA-рынка (124%). На первую пятерку вендоров RPA-систем приходится почти половина выручки.

Лидеры рынка RPA по версии Gartner

Источник: Gartner, 2019

Есть своя версия расстановки сил на рынке и у Forrester Research. Разница между версиями двух компаний не очень велика. Самое важное, возможно, отличие — у Forrester фигурирует компания SAP, вышедшая на RPA-рынок после покупки Contextor SAS в конце 2018 г. Это первый софтверный гигант, заинтересовавшийся рынком программной роботизации и, если его примеру последуют другие компании такого же уровня, то расклад в сегменте RPA-систем может радикально измениться уже в ближайшие годы.

Лидеры рынка RPA по версии Forrester Research

Источник: Forrester Research, 2019

Растет популярность RPA-систем и в России. «На сегодня наиболее перспективными для применения программных RPA-роботов являются области с процессами, где вручную происходит сбор статистики, формирование отчетов и заполнение форм данными. Сюда же можно включить и миграцию данных между системами; в случае с RPA это простая возможность миграции без необходимости доработки информационных систем», — отметил в интервью CNews Павел Борченко, генеральный директор компании Robin, одноименная система которой первой в своем классе вошла в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Экспериментировать с RPA начали крупные заказчики. «Мы обнаружили, что технология RPA достигла нужного нам уровня зрелости. Мы стали тестировать, изучили 12 платформ, смотрим — действительно стало возможным заменять повторяемые операции, которые делает человек, инфороботами, — заявил в интервью CNews Сергей Емельченков, заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России». — Мы начинаем активно инвестировать в эту историю. Я лично возглавляю группу, которая занимается запуском инфороботов. В ближайшее время мы закроем результаты конкурса по выбору соответствующей платформы и начнем массовое внедрение».

Размер российского рынка RPA невелик, однако он, как и мировой быстро растет. В нашей стране представлены, напрямую или через партнеров, почти все его лидеры, кроме того, есть и отечественные разработки. Наиболее известны, кроме упоминавшейся уже Robin, «исходно российская» компания electroNeek (в России представлена «дочкой» — «Центром роботизации и искусственного интеллекта»), PIX Robotics, Rondem, ALP Group. Количество игроков рынка все время растет, поскольку порог входа на него относительно низок. Группа компаний Softline разработала RPA-систему «для себя», «Мегафон» создал «Цифрового помощника юриста» и предлагает его другим компаниям. Также в этой области работает компания HyperUp, предлагающая сервисную шину, которая вкупе с роботами облегчает интеграцию в тех случаях, когда работа через API затруднительна (например — при работе с унаследованными системами).

Какие функции автоматизируются средствами RPA чаще всего?

Изначально RPA-системы позиционировались как средства выполнения простых и однообразных рутинных операций, например — занесения данных в учетные и иные системы. Даже такое простое применение дало бизнесу большие возможности в плане оптимизации бизнес-процессов и ИТ-систем.

Например, появилась возможность относительно простой интеграции современных решений с унаследованными (API которых утеряны и, соответственно, программная интеграция затруднительна); внос данных одновременно в новую систему, находящуюся в стадии опытно-промышленной эксплуатации (а потому могущую преподнести сюрпризы) и в старую с целью обеспечения бесперебойности работы, если с новой что-нибудь пойдет не так, и т. д.

Сопряжение RPA- и OCR-систем дало возможность усложнить задачи, решаемые программными роботами, они стали способны, например, классифицировать электронную корреспонденцию, приходящую на общекорпоративные почтовые адреса, и рассылать ее по надлежащим респондентам, сортировать входящие бумажные документы, проверять правильность заполнения стандартных форм.

По данным исследования Gartner, сейчас RPA-системы чаще всего работают в ИТ-отделах (которые первыми начали экспериментировать с их внедрением), в финансовых и производственных структурах, в службах поддержки. Как полагают аналитики, наибольший интерес к внедрению RPA-проектов будут проявлять в ближайшем будущем службы продаж и клиентской поддержки фронт-офиса компаний. Ожидается, что количество RPA-решений в этом сегменте возрастет к 2023 г. на 30%.

Доля внедрений средств RPA-автоматизации в различных подразделениях компаний

Источник: Gartner, 2019

Пока RPA-системы внедряются чаще в крупных компаниях (на конец 2018 г. более 60% всех крупных предприятий в мире с численностью персонала более 10 тыс. человек уже внедрили у себя такие системы), однако постепенно программные роботы перестанут быть экзотикой и «спустятся» в малый и средний бизнес.

Курс на гиперавтоматизацию

В текущем году рынок RPA продолжит расти количественно и качественно. Главным направлением качественного развития, как считают в Gartner, связано с гиперавтоматизацией, одним из 10 стратегических ИТ-трендов 2020 г. по версии аналитиков компании.

Гиперавтоматизация, по определению Gartner, — это совокупность средств машинного обучения, «обычного» программного обеспечения и средств автоматизации выполнения работы, которые призваны облегчить людям выполнение их задач. Она появилась вместе со средствами RPA, однако только их недостаточно, необходимы и другие инструменты — средства машинного обучения, интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами (Intelligent Business Process Management Suites, iBPMS), облачные сервисные платформы для интеграции решений автоматизации (Integration Platform as a Service, iPaaS), интеллектуальные системы принятия решений.

RPA-системы, снабженные элементами искусственного интеллекта, смогут работать не только исполнителями, но и выполнять контрольные и даже простейшие управленческие функции. Так что смогут заменить не только сотрудников низового звена, но и часть менеджеров. Согласно оценкам Gartner, доля RPA-решений, входящих в системы гиперавтоматизации, составит уже к 2024 г. около 30% от их общего числа.