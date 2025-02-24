Астафьев Денис
|24.02.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
|15.01.2014
|23 января в Краснодаре пройдет форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» 1
Астафьев Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Комплит - Complete 96 1
|Midtronics 9 1
|RTCloud - РТКлауд 4 1
|Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
|Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
|HP Inc. 5693 1
|Emerson 84 1
|Schneider Electric 575 1
|Оника Антон 1 1
|Любко Алексей 1 1
|Кунько Сергей 1 1
|Журавлёв Евгений 4 1
|Андреев Михаил 4 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Каменский Игорь 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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