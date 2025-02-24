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Астафьев Денис



24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
15.01.2014 23 января в Краснодаре пройдет форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Астафьев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Комплит - Complete 96 1
Midtronics 9 1
RTCloud - РТКлауд 4 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
HP Inc. 5693 1
Emerson 84 1
Schneider Electric 575 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15815 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 1
Оника Антон 1 1
Любко Алексей 1 1
Кунько Сергей 1 1
Журавлёв Евгений 4 1
Андреев Михаил 4 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Каменский Игорь 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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