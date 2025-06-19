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RTCloud РТКлауд

RTCloud - РТКлауд

RTCloud (ООО «РТКлауд») — это российская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в области облачных вычислений и центров обработки данных. Основанная в 2015 году, организация позиционирует себя как национальную облачную платформу, обеспечивающую отказоустойчивую и безопасную инфраструктуру для критически важных ИТ-активов российских и зарубежных компаний. Платформа построена на базе географически распределенной сети центров обработки данных (ЦОД), расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Уфе. Компания является участником рейтинга CNews500, где в 2025 году заняла 458-е место с выручкой 510 млн рублей, демонстрируя рост на 44% по сравнению с предыдущим периодом .

Описание деятельности и специализация

Основной вид деятельности компании (ОКВЭД 63.11) — обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. RTCloud предлагает широкий спектр услуг, включая аренду облачной инфраструктуры (IaaS), защищенное облако по 152-ФЗ, резервное копирование (BaaS), аварийное восстановление (DRaaS), защиту от DDoS-атак, облачный десктоп (VDI) и Kubernetes-as-a-Service. Ключевой особенностью компании является наличие аттестованных контуров безопасности, соответствующих требованиям к государственным информационным системам (ГИС) и информационным системам персональных данных (ИСПДн). Платформа подтвердила соответствие стандартам ISO 9001:2015, ISO 20000 и получила аттестацию УЗ-1 по 152-ФЗ. Компания не входит в состав крупной группы компаний, являясь самостоятельным юридическим лицом с уставным капиталом 10 000 рублей. Учредителями выступают три физических лица: Астафьев Денис Юрьевич (37%), Иванов Александр Владимирович (37%) и Чернов Максим Викторович (26%).

Лицензии и разрешения

Деятельность компании лицензирована на всей территории Российской Федерации. В реестре значатся следующие ключевые разрешения:

  • Лицензия на деятельность по разработке, производству и распространению шифровальных (криптографических) средств (выдана ФСБ России);
  • Лицензии на деятельность в области технической защиты конфиденциальной информации (выданы ФСТЭК России);
  • Лицензии на оказание услуг связи (выданы Роскомнадзором), включая номера Л030-00114-77/00074713 и Л030-00114-77/00074714.

Клиенты и деловые связи

Среди ключевых клиентов RTCloud — организации из различных отраслей, включая государственные структуры и коммерческие компании. В частности, инфраструктуру компании используют:

  • ООО «Руформ» (оператор национального видеохостинга RUTUBE) — сотрудничество длится более трех лет, используются услуги облака по 152-ФЗ;
  • ЗАО «Центр Финансовых Технологий» — размещает облачный ЦОД;
  • ООО «С7 Информационные технологии» — использует IaaS и BaaS для корпоративных нужд;
  • АО «Татспиртпром» — разместило учетную систему 1С в облаке RTCloud;
  • ИЦиГ СО РАН — арендует вычислительные ресурсы с 2017 года.

Технологическим партнером компании является R-Style Softlab. Совместно они разработали решение «RS-Connect в облаке» для онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами (ГИС ЖКХ, ФНС, ПФР и др.).

Продукты и технологии

Портфель продуктов RTCloud охватывает полный цикл управления ИТ-инфраструктурой:

  • Облачный ЦОД — предоставление виртуальных серверов и дисковых массивов на базе платформ виртуализации;
  • Защищенное облако 152-ФЗ — инфраструктура для работы с персональными данными, соответствующая требованиям регуляторов;
  • DRaaS и BaaS — сервисы аварийного восстановления и резервного копирования данных;
  • Kubernetes-as-a-Service — управление контейнерными кластерами;
  • Облачный десктоп (VDI) — виртуализация рабочих мест, включая варианты с GPU-ускорением для ресурсоемких задач .

Технологическая основа платформы включает использование технологий VMware (vSphere, vCloud Director), Kubernetes, а также собственных решений для обеспечения высокой доступности («пять девяток»). Компания подтвердила технические компетенции в работе с оборудованием «Код Безопасности».

Конкуренция

На российском рынке облачных услуг RTCloud конкурирует с рядом крупных и специализированных провайдеров. Среди прямых конкурентов, указанных в аналитических данных и рейтингах, можно выделить:

  • Cloud.ru (ООО «Облачные технологии»);
  • Selectel (АО «Селектел»);
  • МТС Web Services;
  • Yandex B2B Tech (Яндекс.Облако);
  • Атомдата (АО «Атомдата»);
  • beeline cloud (ООО «Датафорт»);
  • Timeweb Cloud (ООО «Таймвэб.Клауд»).

Зарубежными аналогами, с которыми компания конкурирует в глобальном контексте (хотя в РФ действуют ограничения), являются Amazon Web Services (США), Microsoft Azure (США) и Google Cloud Platform (США).

Цитата

«Облачная платформа RTCloud соответствует всем требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственным информационным системам... Доступ к базе данных регулируется банком, информация находится на серверах в надежных, сертифицированных ЦОДах. В любой момент банк может выгрузить базу данных к себе на компьютер. Также финансовым организациям предоставляется возможность подключиться к резервному ЦОДу», — Алена Мальцева, заместитель директора департамента продаж RTCloud.

Информация актуальна на 02.05.2026

Обзор «RTCloud» на Market.CNews

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Всего 2 дела, на cумму 133 712 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 133 712 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 133 712 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.06.2025 RTCloud примет участие в CNews Forum 2025 в Москве 1
01.11.2024 Компания RTCloud примет участие в ежегодном CNews Forum 1
11.04.2023 Российской недели высоких технологий – 2023 1
14.09.2022 Специалисты «РТКлауд» выступят на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» 2
07.07.2020 R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС 1
15.01.2014 23 января в Краснодаре пройдет форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и ИТ» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

RTCloud и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 714 2
Imaqliq - Имаклик Сервис 19 1
Неорос - Neoros 14 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 49 1
Ангстрем-Телеком 13 1
Микроволновая Электроника 3 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 16 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 301 1
Фибо-Телеком 10 1
Супертел 21 1
Элтекс Коммуникации 28 1
Midtronics 9 1
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 149 1
ЛенКабель 1 1
Телеконта 3 1
Broadcom - VMware 2617 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 1
Yandex - Яндекс 9289 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 656 1
HP Inc. 5903 1
9636 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 1
Комплит - Complete 115 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
Schneider Electric 614 1
Selectel - Селектел 551 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 541 1
Код Безопасности 818 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 106 1
Emerson 96 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 437 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
НАГ - NAG 20 1
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 16 1
ЛентаМет 1 1
Татспиртпром - Алкоторг 15 1
Элинс НТЦ 11 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3331 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 2
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3664 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5742 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3964 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Международная академия связи - МАС 46 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
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Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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