RTCloud - РТКлауд

RTCloud (ООО «РТКлауд») — это российская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в области облачных вычислений и центров обработки данных. Основанная в 2015 году, организация позиционирует себя как национальную облачную платформу, обеспечивающую отказоустойчивую и безопасную инфраструктуру для критически важных ИТ-активов российских и зарубежных компаний. Платформа построена на базе географически распределенной сети центров обработки данных (ЦОД), расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Уфе. Компания является участником рейтинга CNews500, где в 2025 году заняла 458-е место с выручкой 510 млн рублей, демонстрируя рост на 44% по сравнению с предыдущим периодом .

Описание деятельности и специализация

Основной вид деятельности компании (ОКВЭД 63.11) — обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. RTCloud предлагает широкий спектр услуг, включая аренду облачной инфраструктуры (IaaS), защищенное облако по 152-ФЗ, резервное копирование (BaaS), аварийное восстановление (DRaaS), защиту от DDoS-атак, облачный десктоп (VDI) и Kubernetes-as-a-Service. Ключевой особенностью компании является наличие аттестованных контуров безопасности, соответствующих требованиям к государственным информационным системам (ГИС) и информационным системам персональных данных (ИСПДн). Платформа подтвердила соответствие стандартам ISO 9001:2015, ISO 20000 и получила аттестацию УЗ-1 по 152-ФЗ. Компания не входит в состав крупной группы компаний, являясь самостоятельным юридическим лицом с уставным капиталом 10 000 рублей. Учредителями выступают три физических лица: Астафьев Денис Юрьевич (37%), Иванов Александр Владимирович (37%) и Чернов Максим Викторович (26%).

Лицензии и разрешения

Деятельность компании лицензирована на всей территории Российской Федерации. В реестре значатся следующие ключевые разрешения:

Лицензия на деятельность по разработке, производству и распространению шифровальных (криптографических) средств (выдана ФСБ России);

Лицензии на деятельность в области технической защиты конфиденциальной информации (выданы ФСТЭК России);

Лицензии на оказание услуг связи (выданы Роскомнадзором), включая номера Л030-00114-77/00074713 и Л030-00114-77/00074714.

Клиенты и деловые связи

Среди ключевых клиентов RTCloud — организации из различных отраслей, включая государственные структуры и коммерческие компании. В частности, инфраструктуру компании используют:

ООО «Руформ» (оператор национального видеохостинга RUTUBE) — сотрудничество длится более трех лет, используются услуги облака по 152-ФЗ;

(оператор национального видеохостинга RUTUBE) — сотрудничество длится более трех лет, используются услуги облака по 152-ФЗ; ЗАО «Центр Финансовых Технологий» — размещает облачный ЦОД;

— размещает облачный ЦОД; ООО «С7 Информационные технологии» — использует IaaS и BaaS для корпоративных нужд;

— использует IaaS и BaaS для корпоративных нужд; АО «Татспиртпром» — разместило учетную систему 1С в облаке RTCloud;

— разместило учетную систему 1С в облаке RTCloud; ИЦиГ СО РАН — арендует вычислительные ресурсы с 2017 года.

Технологическим партнером компании является R-Style Softlab. Совместно они разработали решение «RS-Connect в облаке» для онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами (ГИС ЖКХ, ФНС, ПФР и др.).

Продукты и технологии

Портфель продуктов RTCloud охватывает полный цикл управления ИТ-инфраструктурой:

Облачный ЦОД — предоставление виртуальных серверов и дисковых массивов на базе платформ виртуализации;

— предоставление виртуальных серверов и дисковых массивов на базе платформ виртуализации; Защищенное облако 152-ФЗ — инфраструктура для работы с персональными данными, соответствующая требованиям регуляторов;

— инфраструктура для работы с персональными данными, соответствующая требованиям регуляторов; DRaaS и BaaS — сервисы аварийного восстановления и резервного копирования данных;

— сервисы аварийного восстановления и резервного копирования данных; Kubernetes-as-a-Service — управление контейнерными кластерами;

— управление контейнерными кластерами; Облачный десктоп (VDI) — виртуализация рабочих мест, включая варианты с GPU-ускорением для ресурсоемких задач .

Технологическая основа платформы включает использование технологий VMware (vSphere, vCloud Director), Kubernetes, а также собственных решений для обеспечения высокой доступности («пять девяток»). Компания подтвердила технические компетенции в работе с оборудованием «Код Безопасности».

Конкуренция

На российском рынке облачных услуг RTCloud конкурирует с рядом крупных и специализированных провайдеров. Среди прямых конкурентов, указанных в аналитических данных и рейтингах, можно выделить:

Cloud.ru (ООО «Облачные технологии»);

(ООО «Облачные технологии»); Selectel (АО «Селектел»);

(АО «Селектел»); МТС Web Services ;

; Yandex B2B Tech (Яндекс.Облако);

(Яндекс.Облако); Атомдата (АО «Атомдата»);

(АО «Атомдата»); beeline cloud (ООО «Датафорт»);

(ООО «Датафорт»); Timeweb Cloud (ООО «Таймвэб.Клауд»).

Зарубежными аналогами, с которыми компания конкурирует в глобальном контексте (хотя в РФ действуют ограничения), являются Amazon Web Services (США), Microsoft Azure (США) и Google Cloud Platform (США).

Цитата

«Облачная платформа RTCloud соответствует всем требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственным информационным системам... Доступ к базе данных регулируется банком, информация находится на серверах в надежных, сертифицированных ЦОДах. В любой момент банк может выгрузить базу данных к себе на компьютер. Также финансовым организациям предоставляется возможность подключиться к резервному ЦОДу», — Алена Мальцева, заместитель директора департамента продаж RTCloud.

Информация актуальна на 02.05.2026