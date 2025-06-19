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RTCloud РТКлауд
RTCloud (ООО «РТКлауд») — это российская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в области облачных вычислений и центров обработки данных. Основанная в 2015 году, организация позиционирует себя как национальную облачную платформу, обеспечивающую отказоустойчивую и безопасную инфраструктуру для критически важных ИТ-активов российских и зарубежных компаний. Платформа построена на базе географически распределенной сети центров обработки данных (ЦОД), расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Уфе. Компания является участником рейтинга CNews500, где в 2025 году заняла 458-е место с выручкой 510 млн рублей, демонстрируя рост на 44% по сравнению с предыдущим периодом .
Описание деятельности и специализация
Основной вид деятельности компании (ОКВЭД 63.11) — обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. RTCloud предлагает широкий спектр услуг, включая аренду облачной инфраструктуры (IaaS), защищенное облако по 152-ФЗ, резервное копирование (BaaS), аварийное восстановление (DRaaS), защиту от DDoS-атак, облачный десктоп (VDI) и Kubernetes-as-a-Service. Ключевой особенностью компании является наличие аттестованных контуров безопасности, соответствующих требованиям к государственным информационным системам (ГИС) и информационным системам персональных данных (ИСПДн). Платформа подтвердила соответствие стандартам ISO 9001:2015, ISO 20000 и получила аттестацию УЗ-1 по 152-ФЗ. Компания не входит в состав крупной группы компаний, являясь самостоятельным юридическим лицом с уставным капиталом 10 000 рублей. Учредителями выступают три физических лица: Астафьев Денис Юрьевич (37%), Иванов Александр Владимирович (37%) и Чернов Максим Викторович (26%).
Лицензии и разрешения
Деятельность компании лицензирована на всей территории Российской Федерации. В реестре значатся следующие ключевые разрешения:
- Лицензия на деятельность по разработке, производству и распространению шифровальных (криптографических) средств (выдана ФСБ России);
- Лицензии на деятельность в области технической защиты конфиденциальной информации (выданы ФСТЭК России);
- Лицензии на оказание услуг связи (выданы Роскомнадзором), включая номера Л030-00114-77/00074713 и Л030-00114-77/00074714.
Клиенты и деловые связи
Среди ключевых клиентов RTCloud — организации из различных отраслей, включая государственные структуры и коммерческие компании. В частности, инфраструктуру компании используют:
- ООО «Руформ» (оператор национального видеохостинга RUTUBE) — сотрудничество длится более трех лет, используются услуги облака по 152-ФЗ;
- ЗАО «Центр Финансовых Технологий» — размещает облачный ЦОД;
- ООО «С7 Информационные технологии» — использует IaaS и BaaS для корпоративных нужд;
- АО «Татспиртпром» — разместило учетную систему 1С в облаке RTCloud;
- ИЦиГ СО РАН — арендует вычислительные ресурсы с 2017 года.
Технологическим партнером компании является R-Style Softlab. Совместно они разработали решение «RS-Connect в облаке» для онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами (ГИС ЖКХ, ФНС, ПФР и др.).
Продукты и технологии
Портфель продуктов RTCloud охватывает полный цикл управления ИТ-инфраструктурой:
- Облачный ЦОД — предоставление виртуальных серверов и дисковых массивов на базе платформ виртуализации;
- Защищенное облако 152-ФЗ — инфраструктура для работы с персональными данными, соответствующая требованиям регуляторов;
- DRaaS и BaaS — сервисы аварийного восстановления и резервного копирования данных;
- Kubernetes-as-a-Service — управление контейнерными кластерами;
- Облачный десктоп (VDI) — виртуализация рабочих мест, включая варианты с GPU-ускорением для ресурсоемких задач .
Технологическая основа платформы включает использование технологий VMware (vSphere, vCloud Director), Kubernetes, а также собственных решений для обеспечения высокой доступности («пять девяток»). Компания подтвердила технические компетенции в работе с оборудованием «Код Безопасности».
Конкуренция
На российском рынке облачных услуг RTCloud конкурирует с рядом крупных и специализированных провайдеров. Среди прямых конкурентов, указанных в аналитических данных и рейтингах, можно выделить:
- Cloud.ru (ООО «Облачные технологии»);
- Selectel (АО «Селектел»);
- МТС Web Services;
- Yandex B2B Tech (Яндекс.Облако);
- Атомдата (АО «Атомдата»);
- beeline cloud (ООО «Датафорт»);
- Timeweb Cloud (ООО «Таймвэб.Клауд»).
Зарубежными аналогами, с которыми компания конкурирует в глобальном контексте (хотя в РФ действуют ограничения), являются Amazon Web Services (США), Microsoft Azure (США) и Google Cloud Platform (США).
Цитата
«Облачная платформа RTCloud соответствует всем требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственным информационным системам... Доступ к базе данных регулируется банком, информация находится на серверах в надежных, сертифицированных ЦОДах. В любой момент банк может выгрузить базу данных к себе на компьютер. Также финансовым организациям предоставляется возможность подключиться к резервному ЦОДу», — Алена Мальцева, заместитель директора департамента продаж RTCloud.
Информация актуальна на 02.05.2026
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 133 712 ₽*
СОБЫТИЯ
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RTCloud и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛентаМет 1 1
|Татспиртпром - Алкоторг 15 1
|Элинс НТЦ 11 1
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
|Международная академия связи - МАС 46 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
|Мальцева Алена 2 2
|Каменский Игорь 7 1
|Журавлёв Евгений 4 1
|Кунько Сергей 1 1
|Астафьев Денис 5 1
|Любко Алексей 1 1
|Оника Антон 1 1
|Назарова Анна 52 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Андреев Михаил 5 1
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