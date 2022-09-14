Специалисты «РТКлауд» выступят на конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

Компания «РТКлауд» работает на рынке облачных технологий уже более 10 лет, предоставляя своим заказчикам ИТ-инфраструктуру для критически важных задач.

Неотъемлемой частью критически важной инфраструктуры являются решения по обеспечению непрерывности бизнеса.

Среди заказчиков компании производственные и конструкторские предприятия, авиакомпании, аэропорты, банки и финансовые организации, телеканалы, ритейл и предприятия других отраслей, для которых непрерывность является бизнес-критичной.

В портфеле «РТКлауд» широкий набор сервисов по защите данных, аварийному восстановлению или горячему резервированию, которые подбираются индивидуально проектной командой в зависимости от требований заказчика.

Использование облачных технологий позволяет решить поставленные задачи не только с гарантированным уровнем надежности, но и экономически эффективно, кратно, а зачастую и на порядок сокращая соответствующие затраты.

К несомненным преимуществам использования облачных решений для обеспечения непрерывности бизнеса несомненно следует отнести гибкость и масштабируемость.

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Облако позволяет прозрачно управлять затратами на ИТ, обеспечивая при этом необходимый уровень качества инфраструктуры и непрерывности бизнеса вне зависимости от его масштаба: даже сравнительно небольшая инфраструктура может быть обеспечена инструментами энтерпрайз-уровня по доступным ценам.

На конференции CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» специалисты компании поделятся опытом и практическими кейсами решения подобных задач.

RTCloud предоставляет своим заказчикам комплекс высокотехнологичных решений на базе сети центров обработки данных. Эти решения позволяет компаниям и организациям различного масштаба построить и зарезервировать существующую ИТ-инфраструктуру любой сложности. Решения RTCloud призваны повысить эффективность бизнеса, упростить сетевую инфраструктуру клиента, обеспечить возможность масштабирования бизнеса, оптимизировать расходы на телекоммуникационные и ИТ-услуги.