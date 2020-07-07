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R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС

ИТ в банках Облака Маркет

Российский разработчик и интегратор банковского ПО R-Style Softlab и федеральный облачный провайдер RTCloud представили облачное решение для организации онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами, такими как ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ФССП, ФНС, ПФР и др., — «RS-Connect в облаке». Создание данного решения знаменует собой новый этап технологического развития линейки ПО RS-Connect.

«RS-Connect в облаке» позволит банкам снизить затраты на ИТ, в частности на: администрирование и модернизацию ИТ-систем и техническую поддержку; внедрение новых «коннекторов» за счет минимизации времени на разворачивание необходимой инфраструктуры; хостинг.

Кроме того, использование «RS-Connect в облаке» обеспечит кредитно-финансовым организациям повышение производительности, надежность и безопасность благодаря размещению оборудования в защищенном ЦОДе.

Банкам доступны различные варианты работы: от размещения всей инфраструктуры в облаке до гибридных схем (часть — в облаке, часть — в банке).

«Облачная платформа RTCloud соответствует всем требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственным информационным системам, — сказала Алена Мальцева, заместитель директора департамента продаж, RTCloud. — Доступ к базе данных регулируется банком, информация находится на серверах в надежных, сертифицированных ЦОДах. В любой момент банк может выгрузить базу данных к себе на компьютер. Также финансовым организациям предоставляется возможность подключиться к резервному ЦОДу».

«Использование облачного решения RS-Connect позволит банкам быстро внедрять и подключаться к новым “коннекторам”, а также, что особенно значимо, перевести затраты на ИТ в разряд операционных, так как необходимая инфраструктура предоставляется как часть комплексной услуги, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Банк платит только за те ресурсы, которые требуются в данный момент и которыми он пользуется, что дает возможность гибко регулировать ежемесячные расходы».



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